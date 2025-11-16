رفض يوسف بلعمري، لاعب نادي الرجاء المغربي، تجديدعقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بلعمري مع الرجاء المغربي بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وأفاد موقع برلمان سبور المغربي، أن وكيل يوسف بلعمري أبلغ مسؤولي الرجاء بقرار اللاعب النهائي برفض تجديد عقده.

وينتهي فصل طويل بين الرجاء ويوسف بلعمري لتجديد عقد اللاعب، لكن دون التوصل إلى اتفاق في النهاية.

وقالت الصحيفة، إن قرار اللاعب جاء رغم المحاولات المتكررة من إدارة الرجاء لإقناعه بالاستمرار، آخرها العرض المالي الذي قدم له الأسبوع الماضي ويشمل منحة توقيع بقيمة 400 مليون سنتيم وراتبا شهريا يصل إلى 30 ألف درهما.

ويتجه بلعمري حاليا إلى إبرام عقد مبدئي مع أحد الأندية التي تحفظ وكيله عن الكشف عن هويتها، مكتفيا بالإشارة إلى وجود عروض من أندية سعودية وأخرى مصرية، إضافة إلى عرض تقدم به هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد، الراغب بدوره في ضم اللاعب.

وارتبط يوسف بلعمري بالانتقال إلى النادي الأهلي في شهر يناير المقبل.

وخلال الموسم الجاري، شارك بلعمري صاحب الـ27 عامًا في 7 مباريات مع الرجاء في الدوري المغربي.