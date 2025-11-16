المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هدف الأهلي.. تقارير: يوسف بلعمري يرفض تجديد عقده مع الرجاء المغربي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:56 م 16/11/2025
يوسف بلعمري

يوسف بلعمري

رفض يوسف بلعمري، لاعب نادي الرجاء المغربي، تجديدعقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بلعمري مع الرجاء المغربي بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وأفاد موقع برلمان سبور المغربي، أن وكيل يوسف بلعمري أبلغ مسؤولي الرجاء بقرار اللاعب النهائي برفض تجديد عقده.

وينتهي فصل طويل بين الرجاء ويوسف بلعمري لتجديد عقد اللاعب، لكن دون التوصل إلى اتفاق في النهاية.

وقالت الصحيفة، إن قرار اللاعب جاء رغم المحاولات المتكررة من إدارة الرجاء لإقناعه بالاستمرار، آخرها العرض المالي الذي قدم له الأسبوع الماضي ويشمل منحة توقيع بقيمة 400 مليون سنتيم وراتبا شهريا يصل إلى 30 ألف درهما.

ويتجه بلعمري حاليا إلى إبرام عقد مبدئي مع أحد الأندية التي تحفظ وكيله عن الكشف عن هويتها، مكتفيا بالإشارة إلى وجود عروض من أندية سعودية وأخرى مصرية، إضافة إلى عرض تقدم به هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد، الراغب بدوره في ضم اللاعب.

وارتبط يوسف بلعمري بالانتقال إلى النادي الأهلي في شهر يناير المقبل.

وخلال الموسم الجاري، شارك بلعمري صاحب الـ27 عامًا في 7 مباريات مع الرجاء في الدوري المغربي.

 

مباراة الرجاء البيضاوي القادمة
الدوري السعودي الدوري المصري الرجاء الدوري المغربي يوسف بلعمري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg