كلام فى الكورة

من بطل اليورو إلى خارج قائمة الأبطال.. ما الذي ينتظر كييزا مع ليفربول؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:14 م 04/09/2025
كييزا

فيديريكو كييزا

يعيش فيديريكو كييزا واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا في مسيرته الكروية، بعد أن وجد نفسه خارج حسابات منتخب إيطاليا تحت قيادة جينارو جاتوزو، وبعيدًا عن قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

من قمة اليورو إلى مقاعد البدلاء

في صيف 2021، كان كييزا في قمة المجد، بعدما تألق مع يوفنتوس، وأسهم في تتويج منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020، ليصنف آنذاك كأحد أبرز المواهب الأوروبية.

لكن مسيرته بدأت في التراجع تدريجيًا مع تراجع أدواره في يوفنتوس، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى ليفربول مقابل 15 مليون يورو فقط، في صفقة مثلت خسارة فادحة مقارنة بالمبلغ الذي دفعته السيدة العجوز لضمّه من فيورنتينا عام 2020.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 /2026

بداية جديدة لم تكتمل

رغم مشاركته في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فإن أرقام كييزا كانت متواضعة للغاية، حيث لعب 14 مباراة فقط في جميع المسابقات وسجل هدفين.

ومع بداية الموسم الحالي، بدا أن الوضع في طريقه للتحسن بعدما سجل هدفه الأول في الدوري ضد بورنموث.

لكن التفاؤل سرعان ما تبدد، إذ قرر المدرب أرن سلوت استبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا، مفضلًا أسماء شابة مثل جيوفاني ليوني وريو نجوموها، في ظل قيود الاتحاد الأوروبي الخاصة بعدد اللاعبين غير المحليين.

خيارات العودة إلى الكالتشيو

استبعاد كييزا أثار مجددًا التكهنات حول مستقبله، خصوصًا أن اسمه ارتبط خلال الصيف الماضي بعدة أندية، أبرزها ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري، فنربخشة التركي، نابولي، وأتالانتا الذي رآه بديلاً محتملاً لأديمولا لوكمان.

إلا أن عائق الراتب المرتفع، الذي يصل إلى نحو 200 ألف يورو أسبوعيًا بعقد ممتد حتى 2028، قد يصعب عودته السريعة إلى الدوري الإيطالي، إلا إذا قبل بخفض مطالبه المالية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

ماذا ينتظره الآن؟

في الوقت الراهن، يبدو أن كييزا مطالب باستغلال أي فرصة يحصل عليها في الدوري الإنجليزي الممتاز لإثبات نفسه، حتى لو كان كبديل مؤثر.

استمرار التراجع قد يفتح الباب لرحيله في يناير، بينما التألق محليًا قد يمنحه فرصة جديدة مع ليفربول وربما يعيد اسمه إلى قائمة المنتخب الإيطالي.

