مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

1 0
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

بثنائية أمام أوغندا.. عمورة يتخطى صلاح في سباق هداف تصفيات كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:25 م 14/10/2025
عمورة

محمد الأمين عمورة

تخطى النجم محمد الأمين عمورة لاعب منتخب الجزائر، النجم المصري محمد صلاح في سابق هداف تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك عمورة مع منتخب الجزائر في الفوز على منتخب أوغندا (2-1)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسبق وحسم المنتخب الجزائري تأهله إلى كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

عمورة يتخطى صلاح في سباق هداف تصفيات كأس العالم 2026

استطاع عمورة أن يسجل هدفي منتخب الجزائر في شباك أوغندا، في الجولة العاشرة من التصفيات.

ورفع عمورة رصيده من الأهداف في تصفيات كأس العالم 2026، إلى 10 أهداف، ليتخطى النجم المصري محمد صلاح الذي يمتلك 9 أهداف مع منتخب "الفراعنة".

وجاءت أهداف عمورة في تصفيات كأس العالم 2026 كالتالي:

- هدفين في مرمى بوتسوانا في الجولة الخامسة.

- 3 أهداف "هاتريك" في مرمى موزمبيق في الجولة السادسة.

- هدف في مرمى بوتسوانا في الجولة السابعة.

- هدف في مرمى الصومال في الجولة التاسعة.

- هدفين في مرمى أوغندا في الجولة العاشرة.

الجزائر مصر محمد صلاح تصفيات كأس العالم 2026 محمد الأمين عمورة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

