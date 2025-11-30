المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منتخب المغرب يضغط لمشاركة نجم بيراميدز في كأس العرب

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:22 م 30/11/2025
وليد الكرتي - محمد الشيبي

وليد الكرتي - محمد الشيبي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات ارتباط اسم النجم المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط فريق بيراميدز، بالانضمام إلى منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العرب "قطر 2025".

وتقام منافسات بطولة كأس العرب للمرة الثانية في قطر، خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل 2025.

ويشارك منتخب المغرب، في كأس العرب بقوام مكون من بعض اللاعبين المحليين المدعومين بعدد من المحترفين في الدوريات العربية، في ظل ارتباط المنتخب الأول بمنافسات كأس أمم أفريقيا في الشهر ذاته.

ضغط مغربي لمشاركة الكرتي بكأس العرب

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الأمور ما تزال مفتوحة على هذا احتمال تواجد وليد الكرتي ضمن قائمة أسود الأطلسي في كأس العرب.

وأشار التقرير إلى أن بيراميدز قرر فتح الباب أمام مشاركة مهاجمه مروان حمدي ضمن صفوف المنتخب المصري في البطولة العربية، وقد يسري الأمر نفسه على وليد الكرتي.

ونوه التقرير بأن الاتصالات متواصلة بين منتخب المغرب وإدارة بيراميدز، من أجل ضم اللاعب إلى قائمة الأسود في البطولة العربية، علمًا بأن اللاعب يترقب حسم مشاركته مع منتخب بلاده.

ويتمسك الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز ببقاء وليد الكرتي رفقة الفريق وعدم مشاركته في بطولة كأس العرب، من أجل خوض مؤجلات الدوري المصري.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية من منافسات كأس العرب، وذلك برفقة السعودية، وعمان أو الصومال، واليمن أو جزر القمر.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية المباشرة، والتي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، المقرر إقامته في ملعب لوسيل يوم 18 من ديسمبر.

منتخب المغرب بيراميدز وليد الكرتي كأس العرب 2025

