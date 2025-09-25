المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رئيس بنفيكا: مشكلتنا لم تكن مع برونو لاج.. وكان لا بد من التغيير

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:49 م 25/09/2025
برونو لاج

برونو لاج

كشف روي كوستا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، عن سبب إقالة روي لاج من تدريب النسور.

ورحل لاج عن تدريب نادي بنفيكا، في الأسبوع الماضي، بعد الخسارة في دوري أبطال أوروبا. 

وقال روي كوستا في مقابلة عبر صحيفة ريكورد البرتغالية: "آخر مرة تحدثتُ فيها مع برونو لاج، كانت هذا الأسبوع عندما ذهب إلى ملعب دا لوز لإنهاء عقده، لقد تخلى عن على الرغم من أنه كان ساريًا حتى نهاية الموسم، راغبًا في الحصول على راتبه حتى يوم توليه قيادة الفريق، هذا يُظهر كفاءته الإنسانية العالية، تربطني علاقة ممتازة ببرونو لاجي، كصديقين اضطرا للانفصال في بيئة مهنية، من جهة، الرئيس ومن جهة أخرى المدرب".

لن نكن متفقين مع مورينيو

وأضاف: "من الواضح أن الأمر يتعلق بمباراة قره باج، لم أتواصل مع مورينيو قط، يُشاع أن ماريو برانكو هو من رتب لعلاقة برونو لاج، ومورينيو في فنربخشة، هذا ليس صحيحًا، لم ألحظ في أي وقت علاقة متوترة بين مديري العام ومدربي، بل على العكس تمامًا، يُحدد هيكل كرة القدم الاحترافية والجهاز الفني جدول مباريات الفريق، اتُخذت إجراءات لضمان عودة اللاعبين من المباريات الدولية بأسرع وقت ممكن، لم يكن هناك أي خلاف كما يُحاولون التباهي به".

وتابع: "تولى جوزيه مورينيو تدريب الفريق قبل أسبوع، مع كامل احترامه لما فعله برونو لاج، لم تكن المشكلة في لاج نفسه؛ بل كانت مشكلة بدنية ونفسية، الأمر واضح جدًا، الفريق منهك، بدأنا الموسم بعشرة أيام إجازة، لكان لا بد من تغيير شيء ما وصلنا إلى مرحلة وأدركنا أن رحيل لاج هو الحل الأمثل".

وأتم: "لم تكن هناك خطة على الإطلاق، هذا يعني أننا سنفشل، ولن ننجح أبدًا برونو لاج يعلم أن الأمر معي كان مستحيلًا". 

وقدّم النادي الأهلي، عرضًا إلى برونو لاج لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة بنفيكا القادمة
الأهلي بنفيكا برونو لاج

