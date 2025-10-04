المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

مورينيو بين المصابين.. فيروس يهدد كلاسيكو بنفيكا وبورتو في الدوري البرتغالي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:47 م 04/10/2025
جوزيه مورينيو

جوزيه مورينيو من مباراته الأولى مع بنفيكا

انتشرت عدوى فيروسية بين صفوف نادي بنفيكا قبل مباراته المرتقبة ضد بورتو في منافسات الدوري البرتغالي 2025-2026، ما يهدد بإمكانية تأجيل الكلاسيكو إلى إشعار آخر.

ويحل بورتو ضيفًا على بنفيكا، مساء غدٍ الأحد، في مباراة تقام على ملعب دراجاو ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري البرتغالي.

فيروس في بنفيكا

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن عدوى فيروسية، أعراضها تشمل الحمى والصداع وبعض الآلام الأخرى، ضربت صفوف بنفيكا.

وأوضحت أن الفيروس انتشر بين اللاعبين، إلى جانب أفراد في الجهاز الفني لبنفيكا، يتقدمهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اشتكى من بعض الأعراض بعد العودة من لقاء تشيلسي الأوروبي في ملعب ستامفورد بريدج.

وشددت الصحيفة أن الأعراض التي تظهر على مورينيو تختلف عن تلك التي اشتكى منها اللاعبون.

هل يتم تأجيل كلاسيكو الدوري البرتغالي؟

وأضافت: "رغم الوضع الصعب.. لا ينوي بنفيكا تقديم طلب لتأجيل مباراته أمام بورتو، والأولوية هي اتخاذ أقصى درجات الحذر حتى يتمكن مورينيو من امتلاك أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

وبحسب لوائح الدوري البرتغالي، يتم تأجيل المباراة إذا لم يكن لدى النادي 13 لاعبًا، من بينهم حارس واحد على الأقل، على أن يتم إثبات عدم قدرة الآخرين على اللعب من خلال جهات طبية محددة.

وأكدت الصحيفة أن بنفيكا فصل بالفعل اللاعبين الذين ظهرت عليهم الأعراض عن الفريق من أجل الحد من انتشار العدوى قبل اللقاء المرتقب ضد بورتو.

ويبتعد بنفيكا الذي يحل ثالثًا في ترتيب الدوري البرتغالي بفارق 4 نقاط عن المتصدر بورتو، ما يعني أن المباراة تحمل أهمية قصوى بالنسبة لفريق مورينيو.

مباراة بنفيكا القادمة
بنفيكا الدوري البرتغالي بورتو جوزيه مورينيو

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    64
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
غزل المحلة

غزل المحلة

71

خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
