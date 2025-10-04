انتشرت عدوى فيروسية بين صفوف نادي بنفيكا قبل مباراته المرتقبة ضد بورتو في منافسات الدوري البرتغالي 2025-2026، ما يهدد بإمكانية تأجيل الكلاسيكو إلى إشعار آخر.

ويحل بورتو ضيفًا على بنفيكا، مساء غدٍ الأحد، في مباراة تقام على ملعب دراجاو ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري البرتغالي.

فيروس في بنفيكا

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن عدوى فيروسية، أعراضها تشمل الحمى والصداع وبعض الآلام الأخرى، ضربت صفوف بنفيكا.

وأوضحت أن الفيروس انتشر بين اللاعبين، إلى جانب أفراد في الجهاز الفني لبنفيكا، يتقدمهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اشتكى من بعض الأعراض بعد العودة من لقاء تشيلسي الأوروبي في ملعب ستامفورد بريدج.

وشددت الصحيفة أن الأعراض التي تظهر على مورينيو تختلف عن تلك التي اشتكى منها اللاعبون.

هل يتم تأجيل كلاسيكو الدوري البرتغالي؟

وأضافت: "رغم الوضع الصعب.. لا ينوي بنفيكا تقديم طلب لتأجيل مباراته أمام بورتو، والأولوية هي اتخاذ أقصى درجات الحذر حتى يتمكن مورينيو من امتلاك أكبر عدد ممكن من اللاعبين".

وبحسب لوائح الدوري البرتغالي، يتم تأجيل المباراة إذا لم يكن لدى النادي 13 لاعبًا، من بينهم حارس واحد على الأقل، على أن يتم إثبات عدم قدرة الآخرين على اللعب من خلال جهات طبية محددة.

وأكدت الصحيفة أن بنفيكا فصل بالفعل اللاعبين الذين ظهرت عليهم الأعراض عن الفريق من أجل الحد من انتشار العدوى قبل اللقاء المرتقب ضد بورتو.

ويبتعد بنفيكا الذي يحل ثالثًا في ترتيب الدوري البرتغالي بفارق 4 نقاط عن المتصدر بورتو، ما يعني أن المباراة تحمل أهمية قصوى بالنسبة لفريق مورينيو.