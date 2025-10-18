أعلن نادي المجد الليبي، عن تعاقده مع اللاعب المصري باسم مرسي، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال الفترة الحالية.

وانضم باسم مرسي إلى صفوف المجد الليبي، في صورة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي طلائع الجيش، الذي لم يظهر معه خلال الموسم الماضي سوى في 5 مباريات بواقع 97 دقيقة فقط.

باسم مرسي ينتقل إلى المجد الليبي

ونشر الحساب الرسمي لنادي المجد، مقطع مصور يتضمن أبرز المراحل التي مر بها باسم مرسي خلال مسيرته، معلقًا: "رحبو معانا بالمهاجم الدولي المصري باسم مرسي قادما من بلد الأهرمات للكتابة فصل جديد من تالق والابداع مع نادي المجد مرحبا بك في عائلة المجد ونسال لك كل توفيق".

وتعد تجربة المجد الليبي، هي الثانية للاعب باسم مرسي خارج الدوري المصري، إذ سبق وأن ارتدى قميص نادي لاريسا اليوناني في 5 مباريات فقط، ولم يتمكن المهاجم من هز الشباك في تلك الرحلة القصيرة.

سبق وأن ارتدى باسم مرسي قميص أندية عديدة، أبرزها الزمالك، الإسماعيلي، البنك الأهلي، طلائع الجيش، سموحة، سيراميكا كليوباترا، مصر المقاصة، والإنتاج الحربي.