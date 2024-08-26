نوتنجهام فورست يقدم عرضًا مغريًا لضم موهبة يوفنتوس

يبدو أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي يسعى لتعزيز خط دفاعه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، حيث تقدم بعرض رسمي لضم الظهير الشاب نيكولو سافونا من يوفنتوس الإيطالي.

سافونا على رادار نوتنجهام

وفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، قدم نوتنجهام فورست عرضًا بقيمة 12 مليون يورو للتعاقد مع سافونا، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تألق في موسمه الأول الكامل مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

الأهلي السعودي يرفع عرضه لضم لوكاتيلي

وشارك المدافع الشاب، الذي تدرج في أكاديمية البيانكونيري، في 28 مباراة تحت قيادة المدرب تياجو موتا.

رغم ذلك، لم يدرج سافونا في قائمة يوفنتوس لمباراته الافتتاحية بالموسم الجديد، حيث فاز الفريق 2-0 على بارما في ملعب أليانز يوم الأحد.

وتستمر المفاوضات بين الناديين، مع احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي قريبًا، وفقًا للتقارير التي أشارت إلى أن الصفقة لا تزال قيد المناقشة.

وكيل تيموثي ويا يهاجم أحد مديري يوفنتوس