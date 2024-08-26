المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نوتنجهام فورست يقدم عرضًا مغريًا لضم موهبة يوفنتوس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:22 م 26/08/2025
نيكولو سافونا

نيكولو سافونا

يبدو أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي يسعى لتعزيز خط دفاعه قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، حيث تقدم بعرض رسمي لضم الظهير الشاب نيكولو سافونا من يوفنتوس الإيطالي.

سافونا على رادار نوتنجهام

وفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، قدم نوتنجهام فورست عرضًا بقيمة 12 مليون يورو للتعاقد مع سافونا، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تألق في موسمه الأول الكامل مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

الأهلي السعودي يرفع عرضه لضم لوكاتيلي

وشارك المدافع الشاب، الذي تدرج في أكاديمية البيانكونيري، في 28 مباراة تحت قيادة المدرب تياجو موتا.

رغم ذلك، لم يدرج سافونا في قائمة يوفنتوس لمباراته الافتتاحية بالموسم الجديد، حيث فاز الفريق 2-0 على بارما في ملعب أليانز يوم الأحد.

وتستمر المفاوضات بين الناديين، مع احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي قريبًا، وفقًا للتقارير التي أشارت إلى أن الصفقة لا تزال قيد المناقشة.

وكيل تيموثي ويا يهاجم أحد مديري يوفنتوس

يوفنتوس
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي يوفنتوس نوتنجهام فورست نيكولو سافونا

