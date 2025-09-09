يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر حقق الفوز على نظيره إثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقد يكون منتخب بوركينا فاسو بوابة لمنتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 في حالة انتصار الفراعنة على منتخب الخيول في الجولة الثامنة.

منتخب مصر يتسلح بسلسلة مميزة في موقعة بوركينا

قائمة منتخب بوركينا فاسو أمام مصر

استدعى المدرب براما تراوري، 26 لاعبًا لقائمة منتخب بوركينا فاسو هذا الشهر.

ولعب منتخب بوركينا فاسو مواجهة أمام نظيره جيبوتي قبل مواجهة منتخب مصر، وانتصر باكتساح بنتيجة (6-0).

وتضم قائمة منتخب بوركينا فاسو أمام مصر:

- حراس المرمى: هيرفي كواكو كوفي (أنجيه الفرنسي)، كيليان باسبا نكييما (أدو دين هاج الهولندي)، لادجي براهيما سانو (المريخ السوداني)، كلوفيس بازيمو (أفريكا سبورتس الإيفواري)

- المدافعون: عيسى كابوري (ريكسهام الإنجليزي)، ستيف ياجو (أريس ليماسول القبرصي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، أدامو ناجالو (أيندهوفن الهولندي)، إيسوف دايو (أم صلال القطري)، جي أرسين كواسي (لوريان الفرنسي)، ناصر دجيجا (رينجرز الاسكتلندي)، راشيد أيايندي (جنت البلجيكي).

ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

- لاعبو الوسط: سعيدو سيمبوري (البنك الأهلي المصري)، محمد زونجرانا (مولودية الجزائر)، سيدريك بادولو (سبارتاك ترنافا السلوفاكي)، جوسوي تييندريبيوجو (آنسي الفرنسي)، بلاتي توريه (بيراميدز المصري)، جورجي مينونجو (سياتل ساوندرز الأمريكي)، عبد الرزاق يودا (ميلسامي أورهي المولدوفي).

المهاجمون: برتراند تراوري (سندرلاند الإنجليزي)، دانجو واتارا (برينتفورد الإنجليزي)، إريي-بي سيرياك (فرايبورج الألماني)، محمد كوناتي (أخمات جروزني الروسي)، بيير لاندري كابوري (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي)، فيصال كوناتي (داوجافا ريجا اللاتفي)، أوسيني بودا (سان هوزيه إيرثكويكس الأمريكي).

بوركينا فاسو.. البوابة الذهبية لتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم

ثنائي الدوري المصري ضمن 26 محترفا في 17 دولة مختلفة

تشهد قائمة منتخب بوركينا فاسو، تواجد ثنائي من الدوري المصري، هما سعيدو سيمبوري لاعب نادي البنك الأهلي وبلاتي توريه لاعب نادي بيراميدز.

واللافت للنظر أن جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة منتخب "الخيول" محترفون في الخارج، وينشطون في 17 دولة مختلفة.

وتضم قائمة بوركينا فاسو لاعبين يلعبون في دوريات متنوعة حول العالم، موزعين بين أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا، ما يعكس الانتشار الواسع للمحترفين البوركينابيين في كبرى الأندية.

ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟