كلام فى الكورة
صراع الكرة الذهبية.. لاوتارو مارتينيز يرشح صلاح وثنائي باريس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:41 ص 07/09/2025
محمد صلاح وأشرف حكيمي

محمد صلاح وأشرف حكيمي

أكد لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، أنه يرى الثلاثي أشرف حكيمي، عثمان ديمبيلي ومحمد صلاح، هم أقرب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، كما تطرق للحديث عن مركزه في النسخة الماضية.

مهاجم إنتر: محمد صلاح لاعب مثير للاهتمام

وقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، في حوار أجراه مع مجلة فرانس فوتبول: "لدى باريس سان جيرمان عدة مرشحين للكرة الذهبية، وأي واحد منهم قادر على الفوز، مثل أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي".

وتابع: "أما بالنسبة للبقية، فأنا معجب جدًا بمحمد صلاح، لكن الأمر يعتمد على تقييمك لكل شيء، لقد قدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز به، وهو لاعب مثير للاهتمام حقًا".

تقارير: محمد صلاح ضمن أبرز 5 مرشحين للفوز بالبالون دور

لاوتارو مارتينيز: أنا من بين أفضل خمسة مهاجمين.. وتوقعت مركز أعلى في الكرة الذهبية

وأكمل: "أنا من بين أفضل خمسة مهاجمين في العالم بالتأكيد، لا أريد ذكر أسماء، كل شخص يُصنّف اللاعبين حسب رأيه".

وواصل: "هناك مهاجمون من الطراز الرفيع، لكن ما حققته في السنوات الأخيرة يضعني بين أفضل خمسة مهاجمين".

رودري: من الصعب ألا يتوج لاعب من باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية

وأتم: "كنت أتوقع تصنيفًا أعلى في النسخة الماضية من الكرة الذهبية، بعد أن أنهيت الموسم كأفضل هداف ولاعب في الدوري الإيطالي، وفزت بكوبا أمريكا بخمسة أهداف، بما في ذلك هدف الفوز في النهائي".

وكان لاوتارو مارتينيز قد حقق المركز السابع في النسخة الماضية من جائزة "البالون دور"، التي توج بها رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي.

ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية لعام 2025، في مسرح شاتليه بباريس، يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
محمد صلاح الكرة الذهبية لاوتارو مارتينيز

