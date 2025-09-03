كشفت تقارير صحفية إيطالية وتركية أن نادي طرابزون سبور يسعى للتوصل إلى اتفاق مع نادي ميلان من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، قبل إغلاق سوق الانتقالات في تركيا يوم 12 سبتمبر الجاري.

ورغم أن سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا أُغلق مساء الاثنين، فإن الأندية الإيطالية لا تزال قادرة على بيع لاعبيها إلى دوريات ما زالت أسواقها مفتوحة، وهو ما يمنح طرابزون سبور فرصة لضم نجم الروسونيري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن طرابزون سبور "يعمل بجد" من أجل إتمام الصفقة، في ظل عدم وجود ممانعة قوية من جانب ميلان إذا وصل عرض مناسب.

موقف ميلان

تشير التقارير إلى أن الدولي الجزائري لم يعد عنصرًا أساسيًا في خطط المدرب ماسيميليانو أليجري، خاصة بعد تدعيم وسط الملعب بصفقات بارزة مثل لوكا مودريتش، أردون جاشاسري، صامويل ريتشي، يوسف فوفانا، وروبين لوفتوس تشيك.

مستقبل اللاعب

حتى الآن، لم يبد بن ناصر أي مؤشرات واضحة بشأن رحيله إلى الدوري التركي الممتاز، لكن المفاوضات بين الناديين قد تحسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.