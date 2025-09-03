المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طرابزون سبور يفتح خط المفاوضات مع ميلان للتعاقد مع بن ناصر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:17 م 03/09/2025
إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان

لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر

كشفت تقارير صحفية إيطالية وتركية أن نادي طرابزون سبور يسعى للتوصل إلى اتفاق مع نادي ميلان من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، قبل إغلاق سوق الانتقالات في تركيا يوم 12 سبتمبر الجاري.

ورغم أن سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا أُغلق مساء الاثنين، فإن الأندية الإيطالية لا تزال قادرة على بيع لاعبيها إلى دوريات ما زالت أسواقها مفتوحة، وهو ما يمنح طرابزون سبور فرصة لضم نجم الروسونيري.

ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن طرابزون سبور "يعمل بجد" من أجل إتمام الصفقة، في ظل عدم وجود ممانعة قوية من جانب ميلان إذا وصل عرض مناسب.

موقف ميلان

تشير التقارير إلى أن الدولي الجزائري لم يعد عنصرًا أساسيًا في خطط المدرب ماسيميليانو أليجري، خاصة بعد تدعيم وسط الملعب بصفقات بارزة مثل لوكا مودريتش، أردون جاشاسري، صامويل ريتشي، يوسف فوفانا، وروبين لوفتوس تشيك.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي من هنا

مستقبل اللاعب

حتى الآن، لم يبد بن ناصر أي مؤشرات واضحة بشأن رحيله إلى الدوري التركي الممتاز، لكن المفاوضات بين الناديين قد تحسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

مباراة ميلان القادمة
الدوري التركي ميلان الدوري الإيطالي طرابزون سبور إسماعيل بن ناصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg