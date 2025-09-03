يواصل البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، برنامج التعافي من إصابته التي تعرض لها في أول ظهور رسمي له هذا الموسم، وسط مؤشرات إيجابية بشأن موعد عودته إلى الملاعب.

نجم ميلان يجهز نفسه لموقعة بولونيا

كان لياو قد شارك أساسيًا في المباراة الأولى للمدرب ماسيميليانو أليجري بعد عودته لقيادة الروسونيري، أمام باري في كأس إيطاليا، حيث سجل هدفًا قبل أن يغادر اللقاء بعد دقائق قليلة بسبب إصابة في ربلة الساق.

ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

الإصابة حرمت النجم البرتغالي من المشاركة في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي أمام كريمونيزي، والتي خسرها ميلان (2-1)، وكذلك من مواجهة ليتشي التي انتهت بفوز الروسونيري (2-0).

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، من بينها Milannews.it، فإن اللاعب يتعافى بشكل جيد ويستهدف العودة مباشرة بعد فترة التوقف الدولي.

وتشير التحديثات الأخيرة إلى أن لياو يأمل أن يكون جاهزًا للظهور من جديد بقميص ميلان في مواجهة بولونيا المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي من هنا