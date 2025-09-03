المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأخبار

ميلان يستعيد سلاحه الهجومي.. لياو على أعتاب العودة بعد التوقف الدولي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:24 م 03/09/2025
لياو - ميلان

البرتغالي رافائيل لياو

يواصل البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، برنامج التعافي من إصابته التي تعرض لها في أول ظهور رسمي له هذا الموسم، وسط مؤشرات إيجابية بشأن موعد عودته إلى الملاعب.

نجم ميلان يجهز نفسه لموقعة بولونيا

كان لياو قد شارك أساسيًا في المباراة الأولى للمدرب ماسيميليانو أليجري بعد عودته لقيادة الروسونيري، أمام باري في كأس إيطاليا، حيث سجل هدفًا قبل أن يغادر اللقاء بعد دقائق قليلة بسبب إصابة في ربلة الساق.

ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

الإصابة حرمت النجم البرتغالي من المشاركة في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي أمام كريمونيزي، والتي خسرها ميلان (2-1)، وكذلك من مواجهة ليتشي التي انتهت بفوز الروسونيري (2-0).

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، من بينها Milannews.it، فإن اللاعب يتعافى بشكل جيد ويستهدف العودة مباشرة بعد فترة التوقف الدولي.

وتشير التحديثات الأخيرة إلى أن لياو يأمل أن يكون جاهزًا للظهور من جديد بقميص ميلان في مواجهة بولونيا المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي من هنا

الدوري الإيطالي الإصابة بولونيا ميلان كأس إيطاليا رافائيل لياو ماسيميليانو أليجري كريمونيزي عودة لياو فترة التوقف الدولي ليتشي

أحدث الموضوعات

أخبار تهمك

التعليقات

