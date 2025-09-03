المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سواريز: لا أحب لاوتارو.. ونونيز لديه ميزة تمنيت أن أمتلكها

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:40 م 03/09/2025
سواريز

لويس سواريز - مهاجم إنتر ميامي

تحدث الأوروجواياني لويس سواريز عن آرائه بشأن المهاجمين رقم 9 البارزين حول العالم، موضحًا أنه لا يحب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بينما يؤمن بالقدرات الفنية التي يمتلكها داروين نونيز.

ويرتدي سواريز قميص إنتر ميامي منذ يناير 2024.

سواريز يتحدث عن أبرز المهاجمين حول العالم

وقال سواريز في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "لا أحب لاوتارو مارتينيز، ومن بين المهاجمين الأرجنتينيين أفضل جوليان ألفاريز أكثر".

وأضاف عن مواطنه نونيز: "ما زلت أؤمن به".

واستفاض بشأن داروين المنضم إلى الهلال هذا الصيف: "لديه إمكانيات مذهلة يمكنه استغلالها بشكل أفضل بكثير، ويملك ميزة القوة البدنية التي تمنيت أن أمتلكها في نفسي".

وأبرز الموقع الإيطالي تصريحات سابقة لسواريز عن لاوتارو في 2020، عندما كان الأخير مرشحًا للانضمام إلى برشلونة.

وكان سواريز قال عن لاوتارو في وقت سابق: "إنه لاعب رائع، يقدم مستوى عال جدًا مع إنتر، وليس من السهل أن تأتي من الأرجنتين إلى إيطاليا لتقدم ما قدمه في الكرة الإيطالية".

لويس سواريز إنتر ميامي داروين نونيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg