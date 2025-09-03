تحدث الأوروجواياني لويس سواريز عن آرائه بشأن المهاجمين رقم 9 البارزين حول العالم، موضحًا أنه لا يحب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بينما يؤمن بالقدرات الفنية التي يمتلكها داروين نونيز.

ويرتدي سواريز قميص إنتر ميامي منذ يناير 2024.

سواريز يتحدث عن أبرز المهاجمين حول العالم

وقال سواريز في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "لا أحب لاوتارو مارتينيز، ومن بين المهاجمين الأرجنتينيين أفضل جوليان ألفاريز أكثر".

وأضاف عن مواطنه نونيز: "ما زلت أؤمن به".

واستفاض بشأن داروين المنضم إلى الهلال هذا الصيف: "لديه إمكانيات مذهلة يمكنه استغلالها بشكل أفضل بكثير، ويملك ميزة القوة البدنية التي تمنيت أن أمتلكها في نفسي".

وأبرز الموقع الإيطالي تصريحات سابقة لسواريز عن لاوتارو في 2020، عندما كان الأخير مرشحًا للانضمام إلى برشلونة.

وكان سواريز قال عن لاوتارو في وقت سابق: "إنه لاعب رائع، يقدم مستوى عال جدًا مع إنتر، وليس من السهل أن تأتي من الأرجنتين إلى إيطاليا لتقدم ما قدمه في الكرة الإيطالية".