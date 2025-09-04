أتالانتا يرغب في ضم ريجيلون

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أتالانتا الإيطالي في التعاقد مع الظهير الإسباني سيرجيو ريجيلون.

ريجيلون لا يرتبط بأي ناد حاليا، بعد انتهاء عقده مع توتنهام الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.

يحسب موقع "Fichajes" الإسباني، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن اللاعب صاحب الـ28 عاما يبحث عن وجهة تُمكّنه من استعادة شعوره بأهميته، بعد معاناته من قلة المشاركات في الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن أتالانتا، الذي ينافس هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، هو المرشح الأبرز لضم ريجيلون.

الفريق أبدى اهتماما حقيقيا بالتعاقد معه، ويُقدّر خبرة اللاعب الإسباني في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما تنقل بين عدة أندية أبرزها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وتوتنهام وإشبيلية.

وكون ريجيلون لاعب حر، فهذا يُسهّل عملية انتقاله لأتالانتا، الذي سيكتفي بالتفاوض على شروط العقد مع اللاعب، دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال لناد آخر.