كلام فى الكورة
نكونكو يتحدث عن.. الانتقال إلى ميلان.. مزاملة لياو.. وأزمته في تشيلسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:30 م 04/09/2025
كريستوفر نكونكو لاعب ميلان الجديد

كريستوفر نكونكو لاعب ميلان الجديد

كشف النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، عن كواليس انتقاله لصفوف ميلان، مع نهاية الميركاتو الصيفي، كما تطرق للحديث عن أسباب أزمته داخل تشيلسي، ومزاملة رافائيل لياو في صفوف الروسونيري.

نكونكو: لم أتردد لحظة بعد اهتمام ميلان بضمي

وقال نكونكو في المؤتمر الصحفي لتقديمه مع ميلان: "سمعت لأول مرة عن اهتمام ميلان بي عندما تحدثت مع المدير الرياضي، لم أفكر في الأمر كثيرًا، كان كل شيء مثاليًا بالنسبة لي أن آتي إلى هنا".

وتابع: "لم أتحدث مع أي شخص في إنتر، قرأت الشائعات عن هذا الأمر فقط، ولكن عندما أخبرني وكيل أعمالي باهتمام ميلان، لم أتردد لحظة".

تساوى مع لياو.. ارتفاع ملحوظ في راتب رابيو بعد انتقاله إلى ميلان

صفقة ميلان الجديدة: لياو لاعب رائع.. وتعلمت الكثير في تشيلسي

وأكمل: "لديّ خصائص مشابهة لرافائيل لياو، إنه لاعب رائع، لكنني أعتقد أننا قادرون على اللعب معًا بشكل جيد، علينا جميعًا أن نضع كل إمكانياتنا في خدمة الفريق، ويمكنني التكيف مع المدرب وتنفيذ ما يطلبه".

وزاد: "أحب اللعب كصانع ألعاب، ثم يعتمد الأمر على أسلوب اللعب وكيفية تطبيقه، المدرب هو من يقرر، وأنا متشوق لبدء المشاركة، أشعر أنني بحالة جيدة، وأتدرب مع الفريق وسأكون جاهزًا للمباراة الأولى".

وعن أسباب عدم تألقه مع تشيلسي، رد موضحًا: "أعتقد أن كل شيء كان مثاليًا عند وصولي، ولكن بعد ذلك تعرضت لإصابة وابتعدت عن الملاعب لعدة أشهر، كنت متشوقًا جدًا للعودة، وعندما عدت، ظهرت مشكلة عضلية جديدة، في الموسم الثاني شعرت أنني بحالة جيدة، لكن المدرب اتخذ قرارات أخرى".

وأتم: "لقد تعلمت الكثير في تشيلسي، أريد أن أكون تنافسيًا وأن أفوز بالألقاب، لعبت في سان سيرو مع فرنسا ضد إيطاليا، وكانت الأجواء رائعة، لذلك لا أطيق الانتظار لتجربة ذلك من الجانب الآخر، تحدثت مع تياجو سيلفا وأخبرني أن ميلان هو أفضل نادٍ في إيطاليا".

رسمياً.. كريستوفر نكونكو ينضم إلى ميلان حتى 2030

وكان ميلان قد أعلن ضم نكونكو، بصورة نهائية من تشيلسي، بعقد يمتد حتى 2030.

تشيلسي
تشيلسي
تشيلسي ميلان نكونكو

