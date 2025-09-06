المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"عرض جديد".. كالتشيو ميركاتو: ميلان سيحاول ضم فلاهوفيتش في يناير

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:21 م 06/09/2025
دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس

دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أنه من المتوقع أن يقدم نادي ميلان عرضًا جديدًا، لضم المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

"مستقبله حُسم".. فلاهوفيتش يغادر يوفنتوس بنهاية الموسم

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو، أن مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس قد حُسم بالفعل، حيث سيغادر المهاجم الدولي الصربي تورينو في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده، في شهر يناير المقبل.

وأضافت أن ميلان معجب بإمكانيات فلاهوفيتش منذ فترة كبيرة، وحاول ضم اللاعب في الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة يوفنتوس.

مدرب يوفنتوس: فلاهوفيتش في كامل تركيزه مع الفريق

وأوضحت أن فلاهوفيتش لم يكن مستعدًا لتخفيض راتبه، الذي يصل إلى 12 مليون يورو بالمكافآت، في العام الأخير بعقده مع يوفنتوس.

وأشارت إلى أن ميلان سيحاول مجددًا ضم اللاعب في يناير، رغم أنه يعلم أن مهمته لن تكون سهلة.

طلبات فلاهوفيتش.. وإنتر ينافس ميلان على الصفقة

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أن فلاهوفيتش طالب بمكافأة توقيع بقيمة 10 ملايين يورو، وراتب سنوي يصل إل 10 ملايين أيضًا مع بعض المكافآت الآخرى.

ميلان يخطط لمرحلة ما بعد ماينان.. ياباني على رأس البدائل

ولا يعد ميلان الفريق الوحيد المهتم بخدمات فلاهوفيتش، حيث يدرس إنتر التحرك لضم اللاعب، ولكن بشكل مجاني في نهاية الموسم.

ميلان يوفنتوس فلاهوفيتش

