كلام فى الكورة
مدرب جالاتا سراي: حاولنا ضم لوكمان على طريقة أوسيمين.. لكن أتالانتا رفض

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:12 م 07/09/2025
لوكمان

لوكمان - مهاجم أتالانتا

كشف المدير الفني أوكان بوروك، مدرب نادي جالاتا سراي، كواليس الفشل في التعاقد مع اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان من أتالانتا.

وأثار لوكمان الجدل في صيف 2025، بعدما أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله رغبته في الرحيل عن صفوف أتالانتا، وسط اهتمام إنتر.

مدرب جالاتا سراي يتحدث عن لوكمان

ورفض أتالانتا انتقال لوكمان إلى إنتر، رغم وصول العرض المالي إلى 45 مليون يورو.

وبرر أتالانتا آنذاك رفض عرض إنتر بأن النادي لا يرغب في انتقال لوكمان إلى ناد منافس في الدوري الإيطالي، ما دفع جالاتا سراي إلى الدخول في المفاوضات من أجل استغلال الفرصة.

وقال مدرب جالاتا سراي في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "كنا نعتقد أنه بإمكاننا أن نتعاقد مع لوكمان بنفس الطريقة التي استقدمنا بها أوسيمين في الموسم الماضي".

وأضاف: "أتالانتا أبلغنا أنه لن يفرط في خدمات لوكمان على سبيل الإعارة بأي شكل من الأشكال".

وفي سياق منفصل، واصل تصريحاته: "إدارة جالاتا سراي تواصلت مع هاكان تشالهان أوجلو، لكن إنتر أوضح أنه لا يريد بيع أي لاعب إلا إذا وصل عرض أعلى بكثير من قيمته الفعلية".

وأكمل: "تحدثنا كذلك مع مانويل أكانجي، لكننا لم نتلق ردًا واضحًا لذا لم نستكمل المفاوضات".

يشار إلى أن أكانجي انضم بعدها إلى إنتر، قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل، مقابل مليون يورو فقط.

الدوري التركي جالاتا سراي أتالانتا أديمولا لوكمان

