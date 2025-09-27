أعرب أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، جانلويجي بوفون ، عن سعادته بظهور ابنه لويس توماس (17 عامًا) الأول مع فريق بيزا في كأس إيطاليا أمام تورينو، لكنه وجه له تحذيرًا واضحًا بأن "30 دقيقة لا تجعلك لاعب كرة قدم".

لويس توماس يخوض أولى مبارياته الرسمية

وخاض لويس، الذي دخل كبديل في المباراة التي أقيمت الخميس، أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول لبيزا.

وقال بوفون الأب في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "أنا سعيد جدًا من أجله، فهو يستحق هذه الفرصة بفضل عمله الجاد وعزيمته".

وأضاف بوفون، الفائز بكأس العالم 2006، ناصحًا ابنه: "لحسن الحظ أو للأسف، 30 دقيقة في كأس إيطاليا لا تكفي لتكون لاعب كرة قدم، هو يعي ذلك جيدًا، ويجب أن يبقي هذا في ذهنه دائمًا".

يذكر أن لويس توماس، الذي اختار اللعب لمنتخب التشيك تحت 18 عامًا في وقت سابق، أثار اهتمام وسائل الإعلام بقراره، لكن والده أكد أن الشاب لن يعتمد على أي اختصارات في بناء مسيرته، بل سيعتمد على موهبته وجهده.

