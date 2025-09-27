المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

بوفون يحذر ابنه بعد ظهوره الأول: 30 دقيقة لا تصنع لاعب كرة قدم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:01 م 27/09/2025
لويس بوفون

لويس توماس نجل الأسطورة بوفون

أعرب أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، جانلويجي بوفون، عن سعادته بظهور ابنه لويس توماس (17 عامًا) الأول مع فريق بيزا في كأس إيطاليا أمام تورينو، لكنه وجه له تحذيرًا واضحًا بأن "30 دقيقة لا تجعلك لاعب كرة قدم".

لويس توماس يخوض أولى مبارياته الرسمية

وخاض لويس، الذي دخل كبديل في المباراة التي أقيمت الخميس، أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول لبيزا.

وقال بوفون الأب في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "أنا سعيد جدًا من أجله، فهو يستحق هذه الفرصة بفضل عمله الجاد وعزيمته".

وأضاف بوفون، الفائز بكأس العالم 2006، ناصحًا ابنه: "لحسن الحظ أو للأسف، 30 دقيقة في كأس إيطاليا لا تكفي لتكون لاعب كرة قدم، هو يعي ذلك جيدًا، ويجب أن يبقي هذا في ذهنه دائمًا".

يذكر أن لويس توماس، الذي اختار اللعب لمنتخب التشيك تحت 18 عامًا في وقت سابق، أثار اهتمام وسائل الإعلام بقراره، لكن والده أكد أن الشاب لن يعتمد على أي اختصارات في بناء مسيرته، بل سيعتمد على موهبته وجهده.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

كأس إيطاليا بيزا كرة القدم جيجي بوفون لويس توماس

