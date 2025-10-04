كشف إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق، عن محادثة جمعته مع كريستيانو رونالدو، في وقت سابق طالبه خلالها النجم البرتغالي بالانضمام إلى صفوف يوفنتوس عندما كان أحد أفراد الفريق في ذلك التوقيت.

وأكد راكيتيتش أن رونالدو حاول إقناعه بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس في عام 2019 لمزاملته في الفريق الإيطالي بتلك الفترة.

تصريحات راكيتيتش

تحدث إيفان راكيتيتش، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، قائلًا: "صحيح أنه في عام 2019 اتصل بي كريستيانو رونالدو وقال لي تعال وانضم إلينا في يوفنتوس".

وأضاف: "لدي إعجاب كبير بكرة القدم الإيطالية وبنمط الحياة في إيطاليا، كما أنني المشجع الأول لجاتوزو، الذي دربني العام الماضي في هايدوك".

وواصل إيفان راكيتيتش: "لديكم مدرب رائع للمنتخب الوطني، وسيقودكم إلى ما تطمحون إليه".

وأوضح راكيتيتش سبب فشل انتقاله إلى يوفنتوس، قائلًا: "جزء من السبب كان ارتفاع قيمة الصفقة، والجزء الآخر أنني كنت لا أزال في برشلونة".

وأكمل: "لقد كنت رجلًا محظوظًا لعبت لبرشلونة، ثم عدت إلى إشبيلية، وبعدها إلى هايدوك".

وأتم راكيتيتش: "كان الانتقال إلى إيطاليا سيكون أمرًا رائعًا، لكن مسيرتي كانت جميلة حتى بهذا الشكل".