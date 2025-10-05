المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

2 1
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

روما يهزم فيورنتينا بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:45 م 05/10/2025
احتفال لاعبو روما

احتفال لاعبو روما خلال مواجهة فيورنتينا

حقق فريق روما، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فيورنتينا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. 

وتقدم فيورنتينا مبكرًا في الدقيقة 14، بتسديدة صاروخية عن طريق المهاجم مويس كين، بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء. 

وسرعان ما أدرك روما التعادل، بفضل الأرجنتيني ماتياس سولي، في الدقيقة 22، بتسديدة رائعة أيضًا، بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء. 

وخطف برايان كريستانتي هدف الانتصار لصالح الضيوف، في الدقيقة 30، برأسية قوية بعد ركلة ركنية متقنة، نفذها ماتياس سولي. 

روما في الصدارة.. وبداية كارثية لفيورنتينا مع بيولي

وواصل روما بدايته الرائعة هذا الموسم في منافسات الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزه الخامس من أصل 6 مواجهات، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بقيادة المدير الفني جيان بييرو جاسبريني. 

وفي المقابل تجمد رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط فقط، بعدما تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم، بينما تعادل في 3 لقاءات، ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، مع المدرب ستيفانو بيولي.

مباراة روما القادمة
الدوري الإيطالي روما فيورنتينا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

