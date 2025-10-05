حقق فريق روما، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فيورنتينا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا مبكرًا في الدقيقة 14، بتسديدة صاروخية عن طريق المهاجم مويس كين، بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وسرعان ما أدرك روما التعادل، بفضل الأرجنتيني ماتياس سولي، في الدقيقة 22، بتسديدة رائعة أيضًا، بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء.

وخطف برايان كريستانتي هدف الانتصار لصالح الضيوف، في الدقيقة 30، برأسية قوية بعد ركلة ركنية متقنة، نفذها ماتياس سولي.

روما في الصدارة.. وبداية كارثية لفيورنتينا مع بيولي

وواصل روما بدايته الرائعة هذا الموسم في منافسات الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزه الخامس من أصل 6 مواجهات، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بقيادة المدير الفني جيان بييرو جاسبريني.

وفي المقابل تجمد رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط فقط، بعدما تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم، بينما تعادل في 3 لقاءات، ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، مع المدرب ستيفانو بيولي.