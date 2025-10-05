المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صدارة مؤقتة.. نابولي يفلت من فخ جنوى بهدف هويلوند في الدوري الإيطالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:10 م 05/10/2025
احتفال راسموس هويلوند مهاجم نابولي

احتفال راسموس هويلوند مهاجم نابولي

حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه جنوى، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي. 

وتقدم جنوى عن طريق مهاجمه الصاعد جيف إيخاتور، صاحب الـ 18 عامًا، في الدقيقة 33، بلمسة رائعة بالكعب. 

وازدادت متاعب نابولي، بعد إصابة نجم خط الوسط لوبوتكا، الذي تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول. 

وأدرك نابولي التعادل عن طريق لاعب الوسط الكاميروني فرانك زامبو أنجويسا، برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57. 

وخطف أصحاب الأرض هدف الانتصار الثمين، بفضل مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، في الدقيقة 75، بعد متابعة لتسديدة أنجويسا التي تصدي لها حارس الضيوف. 

نابولي في صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا

وبهذا الانتصار رفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا، بفارق الأهداف عن روما. 

وفي المقابل تجمد رصيد جنوى عند نقطتين فقط، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الكالتشيو.

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي هويلوند

