تحدث جيانلويجي بوفون، حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق، عن مسيرته الكبيرة التي توج خلالها بالعديد من الألقاب، متطرقًا للحديث عن حظوظ الآزوري في بلوغ كأس العالم.

تصريحات بوفون

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عدة تصريحات، أدلى بها بوفون، قائلًا: "الصعوبة الحقيقية تكمن في كيفية التواصل مع الأجيال الجديدة وإيجاد الطريقة التي تمس مشاعرهم".

وأضاف بوفون: "أحاول أن أكون صادقًا في نسبة 80% من جنوني أستطيع أن أكون أكثر حماقة منهم، وهذا يخلق رابطًا طبيعيًا بيننا، لكن هناك أيضًا 20% من الجدية".

وأكمل: "عندما أرى أن هناك شيئًا يجب تحسينه، أقول ذلك بحزم، لأن هذه هي الطريقة التي تكسب بها الاحترام".

حظوظ إيطاليا في كأس العالم

وقال بوفون عن حظوظ إيطاليا في بلوغ المونديال: "بنسبة 90% سنتأهل إلى الملحق، ويجب أن نستغل المباريات الأخيرة للتحضير جيدًا وإظهار الجوانب الإيجابية التي ظهرت مؤخرًا، وعلينا أن نظهر تمسكنا بالقميص".

وواصل: "لقد فزت بـ13 لقب دوري وليس 11، وهناك أيضًا تلك التي فزنا بها على أرض الملعب ثم أُلغيت لاحقًا، في النهاية، أكثر من الأرقام، المهم هي الكلمات والمشاعر التي رافقت تلك الانتصارات ولهذا أنا ممتن".

وأتم متحدثًا عن سبب اعتزاله: "عندما كنت في غرفة تبديل الملابس ورأيت أجساد اللاعبين في العشرين من عمرهم بجانبي في الحمام، شعرت بعدم الارتياح، قلت لنفسي، غَطِّ نفسك، لا يمكنك أن تدعهم يرونك هكذا".