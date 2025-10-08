المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

2 1
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كم سيجني ميلان وكومو من أول مباراة في الدوري الإيطالي تقام خارج البلاد؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:49 م 08/10/2025
ميلان

ميلان يواجه كومو في أستراليا

يستعد ناديا ميلان وكومو لخوض مواجهة تاريخية في الدوري الإيطالي، بعد تأكيد إقامتها في مدينة بيرث الأسترالية خلال فبراير 2026، لتكون أول مباراة في تاريخ "السيري آ" تُقام خارج الأراضي الإيطالية.

ويأتي قرار نقل المباراة بعد تعذر إقامة اللقاء في ملعب "سان سيرو" بسبب استضافته لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026"، ليقرر الناديان والاتحاد الإيطالي لكرة القدم استغلال الفرصة وتسويق الحدث عالميًا.

من المستفيد الأكبر من مباراة بيرث التاريخية؟

ووفقًا لتقرير مجلة "كالتشيو إي فينانزا"، فإن السلطات الأسترالية خصصت نحو 12 مليون يورو لاستضافة المباراة.

وبعد خصم التكاليف التنظيمية، يتوقع أن يتبقى ما بين 8 و9 ملايين يورو يتم توزيعها بين ميلان وكومو، إلى جانب باقي أندية الدوري الإيطالي التي وافقت على إقامة اللقاء خارج البلاد.

وبما أن ميلان سيكون الفريق "المستضيف" رسميًا للمباراة، فمن المنتظر أن يحصل على الحصة الأكبر من العائدات.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

ميلان الدوري الإيطالي كومو ميلان ضد كومو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليبيا

ليبيا

2 1
كاب فيردي

كاب فيردي

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg