يستعد ناديا ميلان وكومو لخوض مواجهة تاريخية في الدوري الإيطالي، بعد تأكيد إقامتها في مدينة بيرث الأسترالية خلال فبراير 2026، لتكون أول مباراة في تاريخ "السيري آ" تُقام خارج الأراضي الإيطالية.

ويأتي قرار نقل المباراة بعد تعذر إقامة اللقاء في ملعب "سان سيرو" بسبب استضافته لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026"، ليقرر الناديان والاتحاد الإيطالي لكرة القدم استغلال الفرصة وتسويق الحدث عالميًا.

من المستفيد الأكبر من مباراة بيرث التاريخية؟

ووفقًا لتقرير مجلة "كالتشيو إي فينانزا"، فإن السلطات الأسترالية خصصت نحو 12 مليون يورو لاستضافة المباراة.

وبعد خصم التكاليف التنظيمية، يتوقع أن يتبقى ما بين 8 و9 ملايين يورو يتم توزيعها بين ميلان وكومو، إلى جانب باقي أندية الدوري الإيطالي التي وافقت على إقامة اللقاء خارج البلاد.

وبما أن ميلان سيكون الفريق "المستضيف" رسميًا للمباراة، فمن المنتظر أن يحصل على الحصة الأكبر من العائدات.

