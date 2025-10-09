يمتد حتى 2030.. إنتر يكافئ ديماركو على تألقه بعقد جديد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان بدأ مفاوضات رسمية مع ظهيره الدولي فيديريكو ديماركو من أجل تمديد عقده حتى عام 2030، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو.

ديماركو يقدم موسماً استثنائياً بالأرقام والأداء

ويبلغ ديماركو من العمر 28 عامًا الشهر المقبل، ويرتبط بعقد حالي مع النادي يمتد حتى يونيو 2027، إلا أن إدارة الإنتر ترغب في مكافأته بعقد جديد ومحسن، بحسب موقع FCInterNews.

ويعد ديماركو أحد أبرز مفاتيح لعب "النيراتزوري" هذا الموسم، إذ سجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات بالدوري الإيطالي.

اللاعب الذي نشأ في أكاديمية إنتر ميلان وعاد بعد تجارب إعارة في أسكولي، إمبولي، سيون، بارما، وفيرونا، يعيش واحدة من أفضل فتراته مع النادي، ويبدو أنه مستعد لربط مستقبله طويل الأمد بفريق الطفولة، بعد أن استعاد كامل ثقته ومستواه عقب موسمٍ صعب مع المدرب السابق سيموني إنزاجي.