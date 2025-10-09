المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يمتد حتى 2030.. إنتر يكافئ ديماركو على تألقه بعقد جديد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:25 م 09/10/2025
ديماركو

فيديريكو ديماركو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان بدأ مفاوضات رسمية مع ظهيره الدولي فيديريكو ديماركو من أجل تمديد عقده حتى عام 2030، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو.

ديماركو يقدم موسماً استثنائياً بالأرقام والأداء

ويبلغ ديماركو من العمر 28 عامًا الشهر المقبل، ويرتبط بعقد حالي مع النادي يمتد حتى يونيو 2027، إلا أن إدارة الإنتر ترغب في مكافأته بعقد جديد ومحسن، بحسب موقع FCInterNews.

ويعد ديماركو أحد أبرز مفاتيح لعب "النيراتزوري" هذا الموسم، إذ سجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات بالدوري الإيطالي.

اللاعب الذي نشأ في أكاديمية إنتر ميلان وعاد بعد تجارب إعارة في أسكولي، إمبولي، سيون، بارما، وفيرونا، يعيش واحدة من أفضل فتراته مع النادي، ويبدو أنه مستعد لربط مستقبله طويل الأمد بفريق الطفولة، بعد أن استعاد كامل ثقته ومستواه عقب موسمٍ صعب مع المدرب السابق سيموني إنزاجي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة إنتر ميلان القادمة
إنتر ميلان كريستيان كيفو الدوري الإيطالي فيديريكو ديماركو تمديد العقد

