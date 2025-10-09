اقترب نادي ميلان الإيطالي من إنهاء علاقته مع المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، الذي يُعد من أكثر الصفقات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة داخل النادي، بعد فشل اللاعب في إثبات نفسه منذ انضمامه عام 2022.

ووفقًا لتقارير صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة الروسونيري توصلت إلى اتفاق ودي مع أوريجي لإنهاء عقده الممتد حتى عام 2026، ولم يتبق سوى وضع اللمسات القانونية الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الانفصال.

بداية مخيبة للنجم البلجيكي

انضم أوريجي إلى ميلان قادمًا من ليفربول في صفقة مجانية وسط آمال كبيرة بأن يعيد بريقه في الدوري الإيطالي، لكنه فشل في ترك أي بصمة مؤثرة، حيث اكتفى بتسجيل هدفين وصناعة تمريرة حاسمة واحدة خلال موسم 2022/2023 في 36 مباراة.

أُعير بعدها إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي موسم 2023/2024، لكنه لم يحقق النجاح هناك أيضًا، إذ شارك في 20 مباراة دون تسجيل أي هدف.

وعقب عودته إلى ميلانو، وجد أوريجي نفسه خارج مشروع الفريق الأول، بعد أن قرر زلاتان إبراهيموفيتش — الذي تولى منصب المستشار الرياضي للنادي — تحويله إلى فريق الشباب، مؤكدًا أنه لم يعد ضمن خطط الجهاز الفني.

أعلى راتب بلا مشاركة

رغم ابتعاده التام عن الفريق، ظل أوريجي يتقاضى راتبًا سنويًا صافيًا يبلغ 4 ملايين يورو، ليصبح الأعلى أجرًا في تشكيلة ميلان، متفوقًا حتى على لاعبين مثل لوكا مودريتش وأدريان رابيو، وهو ما جعل استمراره عبئًا ماليًا واضحًا على النادي.

منذ انتقاله إلى ميلان، خاض أوريجي 1187 دقيقة فقط، بمعدل لا يتجاوز نصف ساعة في المباراة الواحدة، بينما يعود آخر ظهور له في الدوري الإيطالي إلى مايو 2023 أمام يوفنتوس.