مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

0 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

بسبب إصابة في الركبة.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لعملية جراحية

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:00 م 13/10/2025
بريمر

بريمر

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، خضوع المدافع البرازيلي جليسون بريمر، لعملية جراحية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

ويعاني بريمر صاحب الـ28 عاما، من إصابة في الركبة، أدت إلى غيابه عن يوفنتوس في مباراتي فياريال بدوري أبطال أوروبا وميلان في الدوري الإيطالي.

خضوع بريمر لعملية جراحية

أصدر النادي الإيطالي، بيانا رسميا، يؤكد خلاله خضوع بريمر لعملية جراحية في الركبة.

وقال بيان يوفنتوس: "خضع جليسون بريمر صباح اليوم في ليون لاستشارة طبية مع الدكتور سونيري-كوتيه، الذي شخّص إصابته بتمزق في الغضروف الهلالي الإنسي في ركبته اليسرى".

وأتم بيان النادي الإيطالي: "سيخضع اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة لجراحة استئصال غضروف مفصلي انتقائي بالمنظار".

وشارك بريمر مع يوفنتوس في 5 مباريات في الموسم الحالي بجميع المسابقات، صنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس بريمر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
تونس

تونس

0 0
ناميبيا

ناميبيا

22

علي عبدي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
