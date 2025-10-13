أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، خضوع المدافع البرازيلي جليسون بريمر، لعملية جراحية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

ويعاني بريمر صاحب الـ28 عاما، من إصابة في الركبة، أدت إلى غيابه عن يوفنتوس في مباراتي فياريال بدوري أبطال أوروبا وميلان في الدوري الإيطالي.

خضوع بريمر لعملية جراحية

أصدر النادي الإيطالي، بيانا رسميا، يؤكد خلاله خضوع بريمر لعملية جراحية في الركبة.

وقال بيان يوفنتوس: "خضع جليسون بريمر صباح اليوم في ليون لاستشارة طبية مع الدكتور سونيري-كوتيه، الذي شخّص إصابته بتمزق في الغضروف الهلالي الإنسي في ركبته اليسرى".

وأتم بيان النادي الإيطالي: "سيخضع اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة لجراحة استئصال غضروف مفصلي انتقائي بالمنظار".

وشارك بريمر مع يوفنتوس في 5 مباريات في الموسم الحالي بجميع المسابقات، صنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.