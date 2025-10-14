مويس كين يسابق الزمن للحاق بمباراة ميلان

كشفت تقارير أن مويس كين، لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، يسابق الزمن من أجل سرعة اللحاق بمباراة فريقه أمام ميلان، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره فيورنتينا، ضمن منافسات الأسبوع السابع، من مباريات الدوري الإيطالي، ويقام اللقاء يوم الأحد الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري.

موقف كين من مباراة ميلان

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن مويس كين لاعب فيورنتينا، عاد إلى التدرب أمس الإثنين، وبدأ الاستعداد في محاولة منه للحاق بمباراة ميلان المرتقبة.

وأوضح الموقع أن الأمل يتصاعد داخل فيورنتينا، بشأن لحاق مويس كين بمباراة الفريق أمام ميلان، رغم صعوبة تعافي كاحله سريعًا.

وتقرر أن يستمر كين في خوض تدريباته الفردية حتى يوم الجمعة، على أن يخضع اللاعب لتقييم من جانب الجهازين الفني والطبي، السبت، للنظر في مدى جاهزيته للمشاركة أمام ميلان.

ويرغب ستيفانو بيولي، في عدم المجازفة بلاعبه مويس كين، عن طريق الدفع به أمام ميلان، خاصة في ظل المواجهات المتعاقبة التي تنتظر الفريق عقب مواجهة الروسونيري.