تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

2 1
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

0 0
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

0 0
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

1 0
22:00
موريتانيا

موريتانيا

مويس كين يسابق الزمن للحاق بمباراة ميلان

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:43 م 14/10/2025
مويس كين

مويس كين

كشفت تقارير أن مويس كين، لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، يسابق الزمن من أجل سرعة اللحاق بمباراة فريقه أمام ميلان، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره فيورنتينا، ضمن منافسات الأسبوع السابع، من مباريات الدوري الإيطالي، ويقام اللقاء يوم الأحد الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري.

موقف كين من مباراة ميلان

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن مويس كين لاعب فيورنتينا، عاد إلى التدرب أمس الإثنين، وبدأ الاستعداد في محاولة منه للحاق بمباراة ميلان المرتقبة.

وأوضح الموقع أن الأمل يتصاعد داخل فيورنتينا، بشأن لحاق مويس كين بمباراة الفريق أمام ميلان، رغم صعوبة تعافي كاحله سريعًا.

وتقرر أن يستمر كين في خوض تدريباته الفردية حتى يوم الجمعة، على أن يخضع اللاعب لتقييم من جانب الجهازين الفني والطبي، السبت، للنظر في مدى جاهزيته للمشاركة أمام ميلان.

ويرغب ستيفانو بيولي، في عدم المجازفة بلاعبه مويس كين، عن طريق الدفع به أمام ميلان، خاصة في ظل المواجهات المتعاقبة التي تنتظر الفريق عقب مواجهة الروسونيري.

مباراة فيورنتينا القادمة
ميلان فيورنتينا مويس كين

مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
كينيا

كينيا

47

منتخب كوت ديفوار يتقدم على كينيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
العراق

العراق

53

سالم الدوسري أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
