جاسبريني قبل قمة إنتر: لقب الدوري لم يعد أولوية.. هدفنا دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:51 م 17/10/2025
جاسبريني

جيان بييرو جاسبريني

أكد جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لروما، أن فريقي إنتر ميلان ونابولي هما الأفضل حاليًا في الدوري الإيطالي، مشيرًا إلى أن الحديث عن الفوز بلقب "السكوديتو" تراجع بشكل كبير، بعدما باتت الأندية تركز أكثر على ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

جاءت تصريحات جاسبريني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، عشية مواجهة فريقه المرتقبة أمام إنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

هدف روما.. التأهل للأبطال لا لقب الدوري

رغم تصدر روما جدول ترتيب الدوري حتى الآن، شدد جاسبريني على أن هدف فريقه الرئيسي هو إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "نتحدث عن التأهل لدوري الأبطال لأنه ببساطة يجلب موارد مالية كبيرة، لم يعد أحد يركز على السكوديتو، بل على ضمان مركز رابع يحقق الاستقرار المالي للنادي".

وأضاف: "هناك أهداف فنية أيضًا تختلف عن الأهداف المالية، نقيم أداءنا مباراةً بمباراة، وموسمًا بموسم، نحن في وضع جيد الآن وسنسعى لاستغلاله بالشكل الأمثل، هدفنا الأقرب هو مباراة الغد، وهي اختبار حقيقي لمستوانا".

إشادة بإنتر ونابولي

وأشاد مدرب روما بمستوى المنافسين قائلًا: "إنتر فريق استثنائي، سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا، إلى جانبه نابولي من أفضل الفرق الإيطالية في الوقت الحالي، ونتفق جميعًا على ذلك".

واختتم حديثه مؤكدًا أن مواجهة إنتر ستكون اختبارًا صعبًا ومثيرًا لفريقه: "إنتر يمتلك تشكيلة قوية وعقلية انتصارية، حتى إن غاب بعض لاعبيه، أتوقع مباراة عالية المستوى وتحديًا حقيقيًا لنا، فمواجهة الكبار هي الطريقة الأفضل لمعرفة قدراتك".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة روما القادمة
روما الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان نابولي جاسبريني ترتيب الدوري الإيطالي

