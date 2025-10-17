المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميلان يعلن إصابة بوليسيتش في أوتار الركبة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:44 م 17/10/2025
كريستيان بوليسيتش

كريستيان بوليسيتش

أكد نادي ميلان الإيطالي يوم الجمعة إصابة لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش في أوتار الركبة اليمنى، خلال مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة في مباراة ودية ضد أستراليا هذا الأسبوع.

ميلان يعلن إصابة بوليسيتش بعد ودية الولايات المتحدة

وأوضح النادي أن فحص الرنين المغناطيسي أظهر تمزقًا طفيفًا في أوتار الركبة اليمنى، مع الإشارة إلى أن حالة اللاعب ستُعاد تقييمها خلال عشرة أيام تقريبًا.

وتعد مثل هذه الإصابات قابلة للشفاء عادة خلال ثلاثة أسابيع، ما يتيح لبوليسيتش فرصة اللحاق بمباراة ديربي مدينة ميلانو ضد إنتر ميلان المقررة في 23 نوفمبر، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم مع الروسونيري، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

وكان بوليسيتش قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا، بعد تدخل على ساقه اليمنى.

وتستعد الولايات المتحدة لمباراتين وديتين إضافيتين أمام باراجواي وأوروجواي في 15 و18 نوفمبر، قبل خوض افتتاحية كأس العالم في 12 يونيو 2026 على ملعب سوفي بالقرب من لوس أنجلوس.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة ميلان القادمة
ميلان كريستيان بوليسيتش الدوري الإيطالي إصابة بوليسيتش المنتخب الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg