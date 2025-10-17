ميلان يعلن إصابة بوليسيتش في أوتار الركبة

أكد نادي ميلان الإيطالي يوم الجمعة إصابة لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش في أوتار الركبة اليمنى، خلال مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة في مباراة ودية ضد أستراليا هذا الأسبوع.

ميلان يعلن إصابة بوليسيتش بعد ودية الولايات المتحدة

وأوضح النادي أن فحص الرنين المغناطيسي أظهر تمزقًا طفيفًا في أوتار الركبة اليمنى، مع الإشارة إلى أن حالة اللاعب ستُعاد تقييمها خلال عشرة أيام تقريبًا.

وتعد مثل هذه الإصابات قابلة للشفاء عادة خلال ثلاثة أسابيع، ما يتيح لبوليسيتش فرصة اللحاق بمباراة ديربي مدينة ميلانو ضد إنتر ميلان المقررة في 23 نوفمبر، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم مع الروسونيري، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

وكان بوليسيتش قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا، بعد تدخل على ساقه اليمنى.

وتستعد الولايات المتحدة لمباراتين وديتين إضافيتين أمام باراجواي وأوروجواي في 15 و18 نوفمبر، قبل خوض افتتاحية كأس العالم في 12 يونيو 2026 على ملعب سوفي بالقرب من لوس أنجلوس.