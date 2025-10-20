المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

أسوأ من موتا.. بداية سلبية لموسم يوفنتوس مع تيودور

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:06 م 20/10/2025
إيجور تيودور

إيجور تيودور مدرب يوفنتوس

واصل نادي يوفنتوس سلسلة نتائجه المتعثرة خلال الفترة الماضية، بسقوطه في فخ الهزيمة على يد مضيفه كومو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي أمس الأحد، ليحقق المدرب إيجور تيودور رقمًا سلبيًا مع بداية الموسم.

وحصد تيودور 12 نقطة فقط، بعد 7 جولات، أي أقل بنقطة مما جمعه تياجو موتا مدرب يوفنتوس السابق، في بداية الموسم الماضي 2024-2025 من الدوري الإيطالي.

لم يحقق يوفنتوس أي فوز منذ أكثر من شهر، وحصد إيجور تيودور 3 نقاط للمرة الأخيرة ضد إنتر ميلان، عندما انتصر عليه بنتيجة 4-3، يوم 13 سبتمبر الماضي.

ومنذ تلك المواجهة، سقطت كتيبة "السيدة العجوز" في فخ التعادل 5 مرات مقابل خسارة واحدة، وهي الثانية في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيودور.

قبل عام، كان يوفنتوس ضمن المراكز الأربعة الأولى بعد 7 جولات، بينما هذه المرة يتأخر بثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وبأربع نقاط عن ميلان المتصدر.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن تيودور تحت المجهر داخل صفوف البيانكونيري، خاصة خلال المباراتين المقبلتين ضد ريال مدريد ولاتسيو، اللذان قد يحسمان مستقبل المدرب الكرواتي مع يوفنتوس.

مباراة يوفنتوس القادمة
يوفنتوس تياجو موتا تيودور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

