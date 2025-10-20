أسوأ من موتا.. بداية سلبية لموسم يوفنتوس مع تيودور

واصل نادي يوفنتوس سلسلة نتائجه المتعثرة خلال الفترة الماضية، بسقوطه في فخ الهزيمة على يد مضيفه كومو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي أمس الأحد، ليحقق المدرب إيجور تيودور رقمًا سلبيًا مع بداية الموسم.

وحصد تيودور 12 نقطة فقط، بعد 7 جولات، أي أقل بنقطة مما جمعه تياجو موتا مدرب يوفنتوس السابق، في بداية الموسم الماضي 2024-2025 من الدوري الإيطالي.

لم يحقق يوفنتوس أي فوز منذ أكثر من شهر، وحصد إيجور تيودور 3 نقاط للمرة الأخيرة ضد إنتر ميلان، عندما انتصر عليه بنتيجة 4-3، يوم 13 سبتمبر الماضي.

ومنذ تلك المواجهة، سقطت كتيبة "السيدة العجوز" في فخ التعادل 5 مرات مقابل خسارة واحدة، وهي الثانية في الدوري الإيطالي تحت قيادة تيودور.

قبل عام، كان يوفنتوس ضمن المراكز الأربعة الأولى بعد 7 جولات، بينما هذه المرة يتأخر بثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وبأربع نقاط عن ميلان المتصدر.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن تيودور تحت المجهر داخل صفوف البيانكونيري، خاصة خلال المباراتين المقبلتين ضد ريال مدريد ولاتسيو، اللذان قد يحسمان مستقبل المدرب الكرواتي مع يوفنتوس.