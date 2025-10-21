إقالته تقترب.. 4 مرشحين لخلافة تيودور في يوفنتوس

بات إيجور تيودور، مدرب يوفنتوس، تحت ضغط متزايد، والمباريات المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مستقبله، في وقت بدأت وسائل الإعلام الإيطالية تتحدث عن أسماء مرشحين محتملين لخلافته.

يعيش تيودور فترة صعبة مع "السيدة العجوز" بعد 6 مباريات متتالية دون أي فوز، إلى جانب الخسارة الأولى هذا الموسم أمام كومو يوم الأحد الماضي في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يحتل المركز السابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد كومو، وبفارق 3 نقاط فقط عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الفريق سيزور ريال مدريد في دوري الأبطال الأربعاء، ثم يواجه لاتسيو في روما (26 أكتوبر)، ويستضيف أودينيزي في تورينو (29 أكتوبر).

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مصير تيودور سيتحدد في مباراتي ريال مدريد ولاتسيو.

وأكدت التقارير أن إدارة يوفنتوس لم تبدأ أي مفاوضات مع بدائل لتيودور حتى الآن، بينما تشير "لاجازيتا" إلى أن هناك 4 مرشحين لخلافة تيودور حال إقالته، التي باتت قريبة.

وذكرت الصحيفة أن أبرز المرشحين هم لوتشيانو سباليتي وروبرتو مانشيني ورافاييل بالادينو.

التقرير أوضح أن سباليتي منفتح على الفكرة، لكن راتبه المرتفع قد يشكل عقبة، خاصة أن كلّا من تيودور وسلفه تياجو موتا لا يزالان مرتبطين بعقود حتى عام 2027.

المفاجأة أن اسم تياجو موتا، المدرب السابق الذي تولى تيودور المهمة بعد إقالته الموسم الماضي، عاد أيضا كخيار محتمل، خاصة لارتباطه بعقد ساري المفعول مع النادي لموسمين آخرين.

من جهة أخرى، لا يُستبعد أن يقرر داميان كومولي، الذي سيتولى منصب المدير التنفيذي الشهر المقبل، الاتجاه نحو اسم غير متوقع إذا قرر إقالة تيودور خلال الأسابيع القادمة.

