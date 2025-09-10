شهدت منافسات اليوم الثاني للأدوار التمهيدية لبطولة CIB المفتوحة للاسكواش 2025 للرجال، التي تقام بنادي O West الرياضي، مواجهات مثيرة أسفرت عن تأهل كل من الهولندي روان دامينج، والسويسري يانيك فيلهيلمي، والإسباني إيفان بيريز، والكولومبي ماتياس كنودسن، والمصري ياسين الشافعي، والإنجليزي سايمون هيربرت، والإنجليزي باتريك روني، والإسباني سامويل أوزبورن-وايلد، إلى جانب لاعب هونغ كونج ماثيو لاي، الذين نجحوا جميعًا في حجز مقاعدهم في الدور التالي بعد تقديم مباريات قوية أمام منافسين بارزين.

أما على صعيد منافسات السيدات، فقد شهدت البطولة تألقًا ملحوظًا للاعبات المصريات بفوز كل من ناردين جرس، وهيا علي، وحبيبة هاني، ونور مجاهد، إلى جانب انتصار اللاعبة الفرنسية لورين بلتايان، والإسبانية مارتا دومينغيز، والإنجليزية أليشيا ميد، ولاعبة هونغ كونغ توبي تسي، اللاتي قدمن جميعًا عروضًا قوية مكنتهن من حجز أماكنهن في الأدوار التالية من البطولة.

نتائج مباريات الأدوار التمهيدية بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال:

فاز اللاعب الهولندي روان دامينج على الياباني ريونوسوكي تسوكو بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-9/ 11-5/ 4-11/ 11-5.

كما نجح السويسري يانيك فيلهيلمي في الفوز على الإنجليزي صامويل أوزبورن-وايلد بنتيجة 3-1، بواقع 11-4/ 8-11/ 11-9/ 11-7.

وفي أبرز مفاجآت اليوم، تمكن الإسباني إيفان بيريز من إقصاء المجري بالاز فاركاش بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0، بواقع 11-9/ 11-5/ 11-3.

أما لاعب هونغ كونغ ماثيو لاي، فقد خطف بطاقة التأهل بعد مواجهة ماراثونية أمام الكندي صلاح الترجمان انتهت لصالحه بنتيجة 3-2، بواقع 11-8/ 5-11/ 3-11/ 11-2/ 11-9.

كما نجح الكولومبي ماتياس كنودسن في تحقيق فوز مثير على المصري مصطفى السيرتي بنتيجة 3-2، بواقع 8-11/ 11-7/ 11-8/ 5-11/ 14-12، في أطول مباريات اليوم التي امتدت لـ 86 دقيقة.

وحقق المصري ياسين الشافعي فوزًا مستحقًا على الأرجنتيني لياندرو روميجليو بنتيجة 3-1، بواقع 14-12/ 5-11/ 11-5/ 11-8.

كما تفوق الإنجليزي سايمون هيربرت على المصري عمر مسعد بنتيجة 3-1، بواقع 11-5/ 9-11/ 11-5/ 11-7.

أما الإنجليزي باتريك روني، فقد واصل عروضه القوية بعد الفوز على الجنوب أفريقي ديوالد فان نيكر بنتيجة 3-0، بواقع 12-10/ 11-7/ 11-3.

نتائج مباريات الأدوار التمهيدية بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2025 للنساء:

على صعيد منافسات السيدات، نجحت المصرية نور مجاهد في الفوز على الأوكرانية ألينا بوشما بنتيجة 3-2، بواقع 11-9/ 3-11/ 6-11/ 11-9/ 11-9.

كما تفوقت لاعبة هونغ كونغ توبي تسي على السويسرية سيندي ميرلو بنتيجة 3-1، بواقع 9-11/ 13-11/ 11-7/ 11-4.

وحققت المصرية هيا علي فوزًا مثيرًا على مواطنتها بارب سامح بنتيجة 3-2، بواقع 7-11/ 11-6/ 6-11/ 11-9/ 11-9.

أما الإسبانية مارتا دومينغيز، فقد حسمت مباراتها أمام لاعبة هونغ كونغ نغا تشينغ تشينغ بنتيجة 3-0، بواقع 11-7/ 11-7/ 11-4.

وفي مواجهة قوية، تمكنت المصرية حبيبة هاني من الفوز على مواطنتها جنى السويفي بنتيجة 3-2، بواقع 11-7/ 6-11/ 3-11/ 11-6/ 11-7.

كما نجحت الفرنسية لورين بلتايان في التغلب على المصرية ملك فتحي بنتيجة 3-0، بواقع 11-6/ 11-3/ 12-10.

وتألقت الإنجليزية أليشيا ميد بفوزها على المصرية فريدة وليد بنتيجة 3-1، بواقع 11-6/ 8-11/ 11-7/ 11-8.

أما المصرية ناردين جرس، فقد واصلت تألقها بتغلبها على مواطنتها هنا إسماعيل بنتيجة 3-0، بواقع 11-7/ 11-6/ 11-8.