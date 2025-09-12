المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

31 لاعبًا ولاعبة يتأهلون إلى دور الـ32 ببطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:00 م 12/09/2025
اسكواش

بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025

شهدت منافسات دور الـ64 من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال، التي تقام على ملاعب نادي O West الرياضي بغرب القاهرة، مواجهات قوية أسفرت عن تأهل كل من المصريين آدم حوايل، وكريم التركي، ويحيى النواسني، إلى جانب سيباستيان بونماليه وباتيست ماسوتي من فرنسا، وميغيل رودريغيز وخوان فارغاس من كولومبيا، وأبهاي سينغ من الهند، وبرنات جاومي من إسبانيا، ونيك وول وجونا براينت وباتريك روني من إنجلترا، وعبد الله محمد التميمي من قطر، وجرج لوبان من اسكتلندا، وتيموثي براونيل من الولايات المتحدة، وإيكر باخاريس من إسبانيا، وذلك بعد انتصارات قوية ضمنت لهم مقاعدهم في الجدول الرئيسي للبطولة.

أما في منافسات السيدات، فقد شهدت المواجهات تأهل كل من اللاعبات المصريات نور هيكل، وهناء معتز، ومريم متولي، وزينة ميكوي، وكنزي أيمن، ونردين جرس، إلى جانب غريس جير ولوسي بيكروفت من إنجلترا، وجورجيا أدرلي من اسكتلندا، وتيسني ميرفي من ويلز، وميلسا ألفيش ولورين بالتايان من فرنسا، وآيرا عزمان من ماليزيا، ومارينا ستيفانوني من الولايات المتحدة، وتوميتو هو من هونغ كونغ، بعد انتصارات قوية ضمنت لهن مقاعدهن في الجدول الرئيسي للبطولة.

نتائج مباريات دور الـ64 لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال:

فاز اللاعب الفرنسي سيباستيان بونماليه على اللاعب المصري إسلام كورتام بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط: 11-8/ 11-7/ 11-4، في مباراة استمرت 37 دقيقة.

فاز اللاعب المصري آدم حوايل على اللاعب الإنجليزي كيرتس مالك بنتيجة 3-1، بواقع 13-11/ 9-11/ 11-6/ 11-2، واستغرقت المباراة 48 دقيقة.

نجح اللاعب الفرنسي باتيست ماسوتي في التفوق على اللاعب الكولومبي ماتياس كنودسن بنتيجة 3-1، بواقع 9-11/ 11-7/ 11-9/ 11-9، في مباراة قوية استمرت 67 دقيقة.

تمكن اللاعب الإنجليزي نيك وول من الفوز على مواطنه ديكلان جيمس بنتيجة 3-0، بواقع 12-10/ 11-4/ 13-11، في مباراة استمرت 50 دقيقة.

فاز اللاعب الكولومبي ميغيل رودريغيز على لاعب هونغ كونغ ماثيو لاي بنتيجة 3-1، بواقع 10-12/ 12-10/ 11-4/ 11-8، واستغرقت المباراة 56 دقيقة.

تمكن اللاعب الهندي أبهاي سينغ من التفوق على اللاعب الفرنسي جريجوار مارشيه بنتيجة 3-0، بواقع 12-10/ 11-9/ 11-3، في مباراة استمرت 36 دقيقة.

حقق اللاعب الإسباني برنات جاومي الفوز على اللاعب المصري محمد أبو الغار بنتيجة 3-0، بواقع 14-12/ 12-10/ 12-10، في مباراة استمرت 44 دقيقة.

فاز اللاعب الإنجليزي جونا براينت على اللاعب الهندي فيلافان سينثيلكومار بنتيجة 3-1، بواقع 11-8/ 5-11/ 11-9/ 11-1، في مباراة استمرت 43 دقيقة.

نجح اللاعب المصري كريم التركي في الفوز على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3-2، بواقع 12-10/ 11-9/ 5-11/ 7-11/ 11-4، في مباراة مثيرة استمرت 68 دقيقة.

تمكن اللاعب القطري عبد الله محمد التميمي من التغلب على لاعب هونغ كونغ أليكس لاو بنتيجة 3-0، بواقع 11-7/ 11-4/ 11-9، في مباراة استمرت 34 دقيقة.

فاز اللاعب الاسكتلندي جريج لوبان على اللاعب المصري كريم الحمامي بنتيجة 3-0، بواقع 11-7/ 11-9/ 11-7، واستغرقت المباراة 52 دقيقة.

تمكن اللاعب الأمريكي تيموثي براونيل من التفوق على اللاعب السويسري نيكولاس مولر بنتيجة 3-2، بواقع 6-11/ 8-11/ 11-2/ 11-8/ 11-2، في مباراة قوية استمرت 42 دقيقة.

حقق اللاعب الإسباني إيكر باخاريس الفوز على مواطنه إيفان بيريز بنتيجة 3-0، بواقع 11-7/ 11-4/ 11-3، في مباراة استمرت 49 دقيقة.

فاز اللاعب المصري يحيى النواسني على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، بواقع 11-4/ 11-9/ 11-5، في مباراة استمرت 26 دقيقة.

تمكن اللاعب الكولومبي خوان فارغاس من الفوز على اللاعب السويسري يانيك فيلهيلمي بنتيجة 3-0، بواقع 11-5/ 11-9/ 11-6، في مباراة استمرت 40 دقيقة.

اختتم اللاعب الإنجليزي باتريك روني المواجهات بالفوز على اللاعب الألماني رافاييل كاندرا بنتيجة 3-0، بواقع 11-6/ 11-9/ 11-7، في مباراة استمرت 35 دقيقة.

نتائج مباريات دور الـ64 لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 للسيدات:

فازت اللاعبة المصرية نور هيكل على مواطنتها ملك خفاجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط: 11-7/ 11-9/ 9-11/ 14-12، في مباراة استمرت 69 دقيقة.

فازت اللاعبة الاسكتلندية جورجيا أدرلي على اللاعبة الماليزية عائنة أماني بنتيجة 3-2، بواقع 7-11/ 5-11/ 11-4/ 11-8/ 11-7، في مباراة استمرت 57 دقيقة.

تمكنت اللاعبة المصرية هناء معتز من التفوق على مواطنتها سهيلة حازم بنتيجة 3-2، بواقع 11-4/ 11-7/ 10-12/ 9-11/ 11-6، في مباراة قوية استمرت 44 دقيقة.

فازت اللاعبة الفرنسية لورين بالتايان على اللاعبة كا يي لي من هونغ كونغ بنتيجة 3-1، بواقع 11-6/ 11-5/ 9-11/ 11-3، في مباراة استمرت 38 دقيقة.

حققت اللاعبة المصرية مريم متولي الفوز على اللاعبة الإنجليزية توري مالك بنتيجة 3-2، بواقع 11-8/ 9-11/ 12-10/ 6-11/ 11-9، في مباراة مثيرة استمرت 62 دقيقة.

نجحت اللاعبة الأمريكية مارينا ستيفانوني في التفوق على اللاعبة الإسبانية مارتا دومينجيز بنتيجة 3-2، بواقع 11-8/ 8-11/ 8-11/ 11-8/ 11-6، في مباراة استمرت 60 دقيقة.

فازت اللاعبة المصرية زينة ميكوي على مواطنتها منة حامد بنتيجة 3-1، بواقع 11-7/ 7-11/ 11-9/ 11-5، في مباراة استمرت 39 دقيقة.

تمكنت اللاعبة الإنجليزية غريس جير من التغلب على اللاعبة المصرية هنا رمضان بنتيجة 3-0، بواقع 11-9/ 11-4/ 11-2، في مباراة سريعة استغرقت 22 دقيقة.

فازت اللاعبة الويلزية تيسني ميرفي على اللاعبة المصرية ملك سمير بنتيجة 3-2، بواقع 11-5/ 8-11/ 8-11/ 11-4/ 11-4، في مباراة استمرت 49 دقيقة.

تمكنت اللاعبة الماليزية آيرا عزمان من التفوق على اللاعبة المصرية نادين شاهين بنتيجة 3-2، بواقع 6-11/ 9-11/ 11-3/ 11-7/ 11-3، في مباراة مثيرة استغرقت 35 دقيقة.

فازت اللاعبة المصرية كنزي أيمن على اللاعبة تس-وينغ تونغ من هونغ كونغ بنتيجة 3-2، بواقع 11-4/ 9-11/ 11-8/ 6-11/ 11-3، في مباراة استمرت 44 دقيقة.

حققت اللاعبة المصرية نردين جرس الفوز على اللاعبة الكندية هولي ناوتون بنتيجة 3-0، بواقع 11-7/ 11-8/ 11-2، في مباراة لم تتجاوز 21 دقيقة.

تفوقت اللاعبة الإنجليزية لوسي بيكروفت على اللاعبة المصرية نور أبو المكارم بنتيجة 3-1، بواقع 8-11/ 11-3/ 11-4/ 11-8، في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

فازت اللاعبة الفرنسية ميلسا ألفيش على اللاعبة الكندية نيكول بنيان بنتيجة 3-1، بواقع 11-4/ 11-1/ 8-11/ 11-8، في مباراة استمرت 35 دقيقة.

اختتمت اللاعبة من هونغ كونغ توميتو هو اللقاءات بالفوز على مواطنتها توبي تسي بنتيجة 3-0، بواقع 11-1/ 11-4/ 11-5، في مباراة سريعة لم تتجاوز 20 دقيقة.

CIB المفتوحة للإسكواش 2025 الإسكواش المصري نادي O West نتائج مباريات الإسكواش البطولة الدولية للإسكواش

