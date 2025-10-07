كيشو: لو اضطررت للانتظار 20 سنة سألعب باسم أمريكا

أكد بطل المصارعة المصري محمد إبراهيم "كيشو"، أن الخلاف القائم ليس مع مصر أو جماهيرها، وإنما مع المسؤولين عن اللعبة، مشيرًا إلى أنه شعر بظلم كبير خلال السنوات الماضية رغم ما حققه من إنجازات غير مسبوقة.

كيشو يفتح النار بعد رحلة إنجازات وتجاهل

وقال كيشو في تصريحاته لقناة الأهلي: "وجود أزمة مع القائمين على اللعبة لا يعني أن هناك أزمة مع بلدي مصر، كل ما طلبته هو أن أُمنح فرصة للتدريب والإعداد بشكل مناسب، طلبت توفير غرفة داخل المركز الأولمبي، لكن طلبي قوبل بالرفض، وتم إخباري بأنني لا أملك إقامة هناك".

وأضاف: "أنا أدرس في كليتي منذ عشر سنوات لأنني لم أكن أستطيع حضور الامتحانات بسبب السفر المستمر للمشاركات الدولية، ولم أكن مركزًا في الدراسة كما ينبغي".

وتابع بطل العالم خمس مرات: "لا يرضي ربنا أن أكون بطلاً عالمياً خمس مرات، وأحمل ميدالية أولمبية، وبطل إفريقيا 13 مرة، وراتبي لا يتجاوز 1500 جنيه شهريًا، المبالغ التي كنت أحصل عليها من الرعاية كنت أنفقها بالكامل على المعسكرات الخارجية، ولم أستفد منها شخصيًا".

كيشو: بدأت إجراءات تجنيسي في أمريكا

وأوضح كيشو أنه يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ بالفعل إجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية، قائلاً: "بدأت إجراءات تجنيسي في أمريكا، ولست مستعدًا للاستماع مجددًا لوعود المسؤولين بعد كل ما مررت به من ظلم، القانون يقول إنه يجب أن تمر ثلاث سنوات قبل أن أتمكن من اللعب باسم أمريكا، لكن حتى لو اضطررت للانتظار عشرين عامًا، سألعب باسمها، لأنني تحملت كثيرًا وظُلمت كثيرًا".

كيشو بعد قرار تمثيل أمريكا: لن أنسى مصر