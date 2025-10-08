سارة سمير تحصد 3 ميداليات في بطولة العالم لرفع الأثقال

حصدت لاعبة مصر سارة سمير 3 ميداليات في بطولة العالم لرفع الأثقال لمنافسات السيدات في وزن 77 كجم.

ونجحت سارة سمير في حصد 3 ميداليات جديدة لمصر في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليا في النرويج في الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري.

ونجحت سارة سمير في حصد ميدالية فضية في منافسات الخطف برفع 112 كجم، وحققت أيضا فضية في منافسات الكلين والنتر برفع 140 كجم، كما حققت الميدالية الثالثة في منافسات المجموع بعد تحقيقها لـ252 كجم.

وفي منافسات الخطف، رفعت سارة سمير المحاولة الأولى بنجاح بعد أن حققت 110 كجم، ثم رفعت الثانية بنجاح أيضا وحققت 112 كجم، لكنها لم توفق في رفع الثالثة والتي كانت 115 كجم.

أما في منافسات الكلين والنتر نجحت سارة سمير في رفع المحاولة الأولى لها بوزن 140 كجم، لكنها لم تفوق في المحاولة الثانية برفع 147 كجم، وكذلك المحاولة الثالثة والتي كانت 150 كجم.

وبذلك يكون مجموع سارة سمير في منافسات وزن 77 كجم هو رفع 252 كجم، خلف بطلة أمريكا أوليفيا ريفيس صاحبة الـ278 كجم، بينما جاءت لاعبة كولومبيا ماري سانشيز في المركز الثالث برفع 248 كجم.

أصحاب الميداليات في منافسات الخطف

الأمريكية أوليفيا ريفيس الميدالية الذهبية بتحقيق 123 كجم، وهو رقم عالمي في منافسات الخطف

سارة سمير المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 112 كجم

ماري سانشيز لاعبة كولومبيا المركز الثالث والبرونزية بعد رفع وزن 112 كجم

أصحاب الميداليات في منافسات الكلين والنتر

الأمريكية أوليفيا ريفيس الميدالية الذهبية برفع 155 كجم وهو رقم قياسي عالمي

سارة سمير الميدالية الفضية رفعت وزن 140 كجم

الأمريكية ماتي روجرز الميدالية البرونزية رفعت وزن 140 كجم

أصحاب الميداليات في منافسات المجموع

الأمريكية أوليفيا ريفيس الميدالية الذهبية حققت رقم قياسي عالمي بعد رفع 278 كجم

سارة سمير الميدالية الفضية رفعت 252 كجم

ماري سانشيز لاعبة كولومبيا الميدالية البرونزية رفعت وزن 248