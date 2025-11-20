المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

بمشاركة نجوم الكرة المصرية.. التجاري الدولي CIB يختتم بطولة البلايستيشن

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:08 م 20/11/2025
ختام بطولة البلاستيشن التي أقامها البنك التجاري ال

ختام بطولة البلاستيشن التي أقامها البنك التجاري الدولي

اختتم البنك التجاري الدولي "CIB" فعاليات بطولة البلايستيشن لكرة القدم، والتي أقيمت ضمن احتفالاته بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.

وجاءت البطولة هذا العام وسط أجواء مميزة بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، الذين أضافوا حضورًا خاصًا للحدث.

وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا مع مشاركة النجوم: محمد ناجي جدو، عمر جابر، ياسر إبراهيم، مروان عطية، وأسامة جلال، الذين حرصوا على متابعة منافسات البطولة وتشجيع المتسابقين وسط أجواء مليئة بالحماس وروح التحدي.

أُقيمت البطولة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مشاركة البنك في معرض Cairo ICT 2025، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة.

وجاءت البطولة انعكاسًا لالتزام البنك بدعم مجالات التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية، كجزء من استراتيجيته للتواصل مع فئة الشباب، وإبراز دور الرياضات الإلكترونية كمنصة للتواصل الإيجابي والإبداع.

وشهدت المنافسات تحديات قوية بين المشاركين ونجوم الكرة المصرية، حيث تفوق المشاركون على اللاعبين ونجوم الكرة في المباريات النهائية للتحدي، بينما فاز فريق عمر جابر ومروان عطية على فريق ياسر إبراهيم وأسامة جلال في مواجهة حماسية جذبت أنظار الحاضرين، وسط التعليق المتميز للنجم أيمن الكاشف، الذي قدّم تعليقًا مباشرًا على بعض المباريات، مما أضفى روحًا مختلفة وطابعًا احتفاليًا على أجواء البطولة.

وقدّم البنك التجاري الدولي مجموعة من الجوائز المميزة للفائزين بالمراكز الأولى، شملت: PlayStation 5، iPad، سكوتر كهربائي، وAirPods، وسط أجواء مبهجة من المشاركين والمتابعين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

كما أبدى المشاركون في البطولة سعادتهم الكبيرة بالمشاركة أمام نجوم الكرة المصرية، مؤكدين أن وجودهم أضاف روحا من التحدي والإثارة لتحقيق الذات، ومستوى مختلفًا من المنافسة والمتعة والترفيه.

وشهد الختام مشاركة النجوم في توزيع الجوائز، حيث سلّم محمد ناجي جدو، عمر جابر، وأسامة جلال الجوائز للفائزين، إلى جانب مسئولي وممثلي البنك التجاري الدولي، الذين عبّروا عن سعادة البنك بتنظيم هذه الفعالية المميزة، مؤكدين استمرار دعم CIB للفعاليات والأنشطة التي تستهدف الشباب وتجمع بين الترفيه والابتكار والتحدي.

عمر جابر مروان عطية بطولة البلاستيشن التجاري الدولي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg