المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. حمزة المثلوثي ينضم إلى الصفاقسي التونسي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:51 م 07/09/2025
حمزة المثلوثي

خمزة المثلوثي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، التعاقد مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم المثلوثي إلى نادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسمين.

عاد إلى حيث أتى

وعاد المثلوثي إلى نادي الصفاقسي، بعد 5 مواسم من رحيله عن صفوف الفريق.

ورحل المثلوثي عن صفوف الزمالك، بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وكان المثلوثي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في آخر مواسمه مع نادي الزمالك.

"قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك

وانضم المثلوثي لنادي الزمالك، في موسم 2020، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الصفاقسي.

ألقاب المثلوثي مع الزمالك

وخاض المثلوثي 153 مباراة رفقة الصفاقسي، حيث سجل 5 وصنع 6 أهداف آخرين.

وتوج المثلوثي بـ 6 ألقاب مع نادي الزمالك، حيث حصل على لقبي دوري ومثلهما كأس مصر، ولقب كونفدرالية، وسوبر أفريقي.

والجدير بالذكر أن علي معلول، كان قد انضم إلى نادي الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي.

 

مباراة الصفاقســــي القادمة
الزمالك الصفاقسي المثلوثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    35
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/tunisian-league/2990/news/522617/رسمي-ا-حمزة-المثلوثي-ينضم-إلى-الصفاقسي-التونسي-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "وسام محمد", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af/291" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"رسميًا.. حمزة المثلوثي ينضم إلى الصفاقسي التونسي ", "alternativeHeadline":"رسميًا.. حمزة المثلوثي ينضم إلى الصفاقسي التونسي ", "description": "أعلن نادي الصفاقسي التونسي، التعاقد مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ", "articleSection": "الدوري التونسي", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/1/52024_12_1_13_25.webp", "keywords": "المثلوثي- الزمالك- الصفاقسي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/tunisian-league/2990/news/522617/رسمي-ا-حمزة-المثلوثي-ينضم-إلى-الصفاقسي-التونسي-", "articleBody": "أعلن نادي الصفاقسي التونسي، التعاقد مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وانضم المثلوثي إلى نادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسمين.عاد إلى حيث أتىوعاد المثلوثي إلى نادي الصفاقسي، بعد 5 مواسم من رحيله عن صفوف الفريق.ورحل المثلوثي عن صفوف الزمالك، بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.وكان المثلوثي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في آخر مواسمه مع نادي الزمالك."قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالكوانضم المثلوثي لنادي الزمالك، في موسم 2020، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الصفاقسي.ألقاب المثلوثي مع الزمالكوخاض المثلوثي 153 مباراة رفقة الصفاقسي، حيث سجل 5 وصنع 6 أهداف آخرين.وتوج المثلوثي بـ 6 ألقاب مع نادي الزمالك، حيث حصل على لقبي دوري ومثلهما كأس مصر، ولقب كونفدرالية، وسوبر أفريقي.والجدير بالذكر أن علي معلول، كان قد انضم إلى نادي الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي.&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/1/52024_12_1_13_25.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 07T13:51: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-07T13:51:19+03:00", "datePublished" : "2025-09-07T13:51:00+03:00" }