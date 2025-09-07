رسميًا.. حمزة المثلوثي ينضم إلى الصفاقسي التونسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، التعاقد مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم المثلوثي إلى نادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسمين.

عاد إلى حيث أتى

وعاد المثلوثي إلى نادي الصفاقسي، بعد 5 مواسم من رحيله عن صفوف الفريق.

ورحل المثلوثي عن صفوف الزمالك، بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وكان المثلوثي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في آخر مواسمه مع نادي الزمالك.

"قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك

وانضم المثلوثي لنادي الزمالك، في موسم 2020، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الصفاقسي.

ألقاب المثلوثي مع الزمالك

وخاض المثلوثي 153 مباراة رفقة الصفاقسي، حيث سجل 5 وصنع 6 أهداف آخرين.

وتوج المثلوثي بـ 6 ألقاب مع نادي الزمالك، حيث حصل على لقبي دوري ومثلهما كأس مصر، ولقب كونفدرالية، وسوبر أفريقي.

والجدير بالذكر أن علي معلول، كان قد انضم إلى نادي الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي.