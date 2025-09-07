رئيس فنربخشة يكشف أسباب إقالة مورينيو

كشف علي كوتش، رئيس نادي فنربخشة التركي، اليوم الأحد، أسباب إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وأقيل مورينيو من تدريب فنربخشة، نهاية أغسطس الماضي، إثر توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات على يد بنفيكا البرتغالي.

أسباب إقالة مورينيو

أوضح رئيس فنربخشة في تصريحات نشرتها صحيفة ريكورد البرتغالية، الأسباب التي دفعته إلى التخلص من مورينيو.

وقال كوتش: "الهزيمة أمام بنفيكا لم تكن سبب إقالة مورينيو، لكن الطريقة التي ودعنا بها دوري أبطال أوروبا كانت غير مقبولة".

واستفاض: "إقالة مورينيو تمت لأنني أؤمن بأن الفريق كان يجب أن يقدم كرة أفضل في المرحلة الحالية.. أسلوبه ربما ينجح في أوروبا، لكن في تركيا علينا أن نسحق الخصوم في أغلب المباريات، ومن الصعب التطور إذا كنا نركض خلف النتيجة في كل مباراة".

وأكمل: "كنت أعلم أن مورينيو مدرب دفاعي، وتحدثنا معًا بشأن ضرورة اعتماد أسلوب لعب هجومي.. فريق مثل فنربخشة يجب أن يحصد 99 نقطة ويسجل 99 هدفًا كل موسم".

وأتم: "إقناع رجل يملك مسيرة مميزة مثل مورينيو بالقدوم إلى هنا كان إنجازًا.. وكان الوداع مرًا لأنه من الصعب أن تنفصل عن شخص كنت تعتبره صديقًا".

يشار إلى أن مورينيو أنهى موسمه الوحيد مع فنربخشة في وصافة الدوري التركي خلف جالاتا سراي، كما غادر دون أن يحقق أي ألقاب بعد 62 مباراة رسمية.