قد لا نشاهد مورينيو في دوري أبطال أوروبا.. فنربخشة يكتفي بالتعادل أمام بنفيكا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:57 م 20/08/2025
فنربخشة

من مباراة فنربخشة وبنفيكا

اكتفى نادي فنربخشة التركي، مساء اليوم الأربعاء، بالتعادل (0-0) على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي، في إطار ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى المرحلة الرئيسية في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان فنربخشة، الذي يتولى تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو، بلغ الملحق الفاصل في تصفيات دوري أبطال أوروبا بعدما اجتاز عقبة فينورد الهولندي، في الوقت الذي تأهل خلاله بنفيكا إثر تفوقه على نيس الفرنسي.

فنربخشة يكتفي بالتعادل أمام بنفيكا

تبادل فنربخشة وبنفيكا الهجوم طيلة الشوط الأول، وسط تألق الحارسين، ليدخل الفريقان غرف الملابس بالتعادل (0-0) في نتيجة لا ترضي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتأكيد.

وفي الشوط الثاني، مالت الأفضلية الهجومية إلى فنربخشة، خاصة بعد حصول اللاعب فلورينتينو لويس على بطاقة حمراء غير مباشرة في الدقيقة 71، ليستكمل بنفيكا مباراته بـ10 لاعبين.

وسجل فنربخشة هدفًا عن طريق المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 82 قبل إلغائه بداعي التسلل، لتبقى شباك بنفيكا نظيفة.

يشار إلى أن الفائز بين الفريقين في موقعة الإياب التي تقام على ملعب بنفيكا يصعد مباشرة إلى المرحلة الرئيسية في دوري أبطال أوروبا، بينما يودع الخاسر.

فنربخشة
فنربخشة
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا بنفيكا جوزيه مورينيو فنربخشة

