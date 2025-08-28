تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، في السابعة مساء اليوم الخميس، إلى مدينة موناكو الفرنسية للتعرف على قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا الخاصة بالموسم الجديد 2025-26.

ومن المقرر أن تقام القرعة وفقا للنظام الذي اعتمد في الموسم الماضي، والذي رفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 بدلا من 32 فريقًا.

سيناريو الموسم الماضي يتكرر

ووفقا للموسم الماضي، سيخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، بمواجهة منافسين من كل وعاء تصنيفي، على أن تُلعب 4 مباريات على أرضه و4 خارجها، ولا يسمح بمواجهة فرق من نفس الاتحاد المحلي مع إمكانية وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة المباريات نفسها.

ووزع يويفا الفرق المشاركة في المرحلة الرئيسية لدوري الابطال على 4 أوعية، ليضم كل وعاء 9 فرق، قبل السحب لكل فريق، بواقع فريقين من كل وعاء، أي على سبيل المثال، يواجه الفريق من وعاء 1 فريقين آخرين من وعاء 1 و2 و3 و4 حتى يصبح عدد المباريات كما أشرنا، 8 لكل فريق.

من دور الـ16 تتأهل الأندية التي احتلت مركزًا بين 1-8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 17-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

تصنيف الأندية:

التصنيف الأول: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.

التصنيف الثاني: آرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، بروج، بنفيكا.

التصنيف الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينج لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براج، مارسيليا، بودو جليمت.

التصنيف الرابع: موناكو، جالاتا سراي، يونيون سانت جيلواز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كيرات، فاوس، كاراباج، كوبنهاجن.

مواعيد مرحلة الدوري

1- الجولة الأولى.. من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

2- الجولة الثانية.. من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

3- الجولة الثالثة.. من 21 إلى 22 أكتوبر 2025.

4- الجولة الرابعة.. من 4 إلى 5 نوفمبر 2025.

5- الجولة الخامسة.. من 25 إلى 26 نوفمبر 2025.

6- الجولة السادسة.. من من 9 إلى 10 ديسمبر 2025.

7- الجولة السابعة.. من 20 إلى 21 يناير 2026.

8- الجولة الثامنة.. يوم 28 يناير 2026.