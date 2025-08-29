المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقيادة صلاح ومرموش.. ليفربول والسيتي ضمن أسهل "18 قرعة" في دوري الأبطال

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:35 م 29/08/2025
صلاح ومرموش

عمر مرموش ومحمد صلاح نجمي مانشستر سيتي وليفربول

أجريت أمس مراسم قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات قوية، أبرزها مواجهتي ريال مدريد مع ليفربول ومانشستر سيتي.

وسيكون محمد صلاح وعمر مرموش على موعد مع خوض مواجهة جديدة ضد ريال مدريد، بقميصي ليفربول ومانشستر سيتي، لكن قرعة ثنائي الفراعنة لم تكن سيئة رغم المواجهة الكبرى ضد الميرنجي.

رغم مواجهة ريال مدريد.. قرعة سهلة لصلاح ومرموش في دوري أبطال أوروبا

وكشفت صحيفة ديلي ميل، عن أن شبكة أوبتا أجرت تحليلًا دقيقًا لنتائج القرعة، لتقوم بتقسيم الفرق إلى أصعب 18 قرعة، وأسهل 18 آخرين.

ويتواجد ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجانب "الأكثر سهولة"، بينما يتصدر بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي قائمة القرعة الأكثر صعوبة.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لكنه في الوقت ذاته يمتلك الأفضلية في المواجهات الآخرى ضد كلا من: إينتراخت فرانكفورت، مارسيليا، أيندهوفن، كاراباج وجالاتا سراي، بالإضافة لمواجهة متوسط الصعوبة ضد إنتر ميلان.

ماذا قال أرني سلوت عن قرعة ليفربول في دوري الأبطال؟

وفي المقابل سيخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية ضد ريال مدريد وبوروسيا دورتموند ونابولي، بالإضافة إلى باير ليفركوزن، لكنه يمتلك لقاءات أسهل ضد فياريال، موناكو، جالاتا سراي وبودو جليمت.

كيف علق مانشستر سيتي على قرعة دوري الأبطال؟

قرعة نارية لحامل اللق.. باريس يصطدم بالبايرن وبرشلونة

وفي المقابل يصطدم نادي بايرن ميونخ بنظيره تشيلسي، بالإضافة لحامل اللقب باريس سان جيرمان، وكذلك أرسنال الذي صعد لنصف نهائي النسخة الماضية.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ، برشلونة، أتالانتا، توتنهام، باير ليفركوزن، أتلتيك بلباو ونيوكاسل يونايتد، مما يعني أن البطل بقيادة مدربه لويس إنريكي سيواجه طريقًا شاقًا للحفاظ على لقبه.

للتعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا كاملة اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg