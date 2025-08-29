أجريت أمس مراسم قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات قوية، أبرزها مواجهتي ريال مدريد مع ليفربول ومانشستر سيتي.

وسيكون محمد صلاح وعمر مرموش على موعد مع خوض مواجهة جديدة ضد ريال مدريد، بقميصي ليفربول ومانشستر سيتي، لكن قرعة ثنائي الفراعنة لم تكن سيئة رغم المواجهة الكبرى ضد الميرنجي.

رغم مواجهة ريال مدريد.. قرعة سهلة لصلاح ومرموش في دوري أبطال أوروبا

وكشفت صحيفة ديلي ميل، عن أن شبكة أوبتا أجرت تحليلًا دقيقًا لنتائج القرعة، لتقوم بتقسيم الفرق إلى أصعب 18 قرعة، وأسهل 18 آخرين.

ويتواجد ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجانب "الأكثر سهولة"، بينما يتصدر بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي قائمة القرعة الأكثر صعوبة.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لكنه في الوقت ذاته يمتلك الأفضلية في المواجهات الآخرى ضد كلا من: إينتراخت فرانكفورت، مارسيليا، أيندهوفن، كاراباج وجالاتا سراي، بالإضافة لمواجهة متوسط الصعوبة ضد إنتر ميلان.

ماذا قال أرني سلوت عن قرعة ليفربول في دوري الأبطال؟

وفي المقابل سيخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية ضد ريال مدريد وبوروسيا دورتموند ونابولي، بالإضافة إلى باير ليفركوزن، لكنه يمتلك لقاءات أسهل ضد فياريال، موناكو، جالاتا سراي وبودو جليمت.

كيف علق مانشستر سيتي على قرعة دوري الأبطال؟

قرعة نارية لحامل اللق.. باريس يصطدم بالبايرن وبرشلونة

وفي المقابل يصطدم نادي بايرن ميونخ بنظيره تشيلسي، بالإضافة لحامل اللقب باريس سان جيرمان، وكذلك أرسنال الذي صعد لنصف نهائي النسخة الماضية.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ، برشلونة، أتالانتا، توتنهام، باير ليفركوزن، أتلتيك بلباو ونيوكاسل يونايتد، مما يعني أن البطل بقيادة مدربه لويس إنريكي سيواجه طريقًا شاقًا للحفاظ على لقبه.

للتعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا كاملة اضغط هنا