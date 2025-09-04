المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بتواجد إستيفاو وجارناتشو.. قائمة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:11 ص 04/09/2025
تشيلسي

تشيلسي

كشف الجهاز الفني لنادي تشيلسي، بقيادة إنزو ماريسكا، عن قائمة الفريق المشاركة في الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، والتي شهدت وجود مفاجأة.

قائمة تشيلسي

شهدت قائمة تشيلسي تواجد مارك جيويو، بعد أن تم إلغاء إعارته إلى سندرلاند بسبب إصابة ليام ديلاب، وهو ما قد يزيد من فرص مشاركة اللاعب أمام فريقه السابق برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر فاكوندو بونانوتي، القادم من برايتون على سبيل الإعارة، بينما تم تسجيل أليخاندرو جارناتشو، الوافد حديثًا من مانشستر يونايتد.

حراس المرمى: روبرت سانشيز، فيليب يورجنسن.

خط الدفاع مارك كوكوريا، توسين أدارابيويو، بونوا بادياشيلي، ليفاي كولويل، يوريل هاتو، تريفوه تشالوباه، ريس جيمس، مالو جوستو، ويسلي فوفانا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كول بالمر، جيمي جيتنز، داريو إيسوجو، أندريه سانتوس، مويسيس كايسيدو.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، ليام ديلاب، جواو بيدرو، مارك جيويو، إيستيفاو، أليخاندرو جارناتشو.

مواجهات تشيلسي

أسفرت قرعة المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا، عن عدة مواجهات قوية سيخوضها تشيلسي في المسابقة، حيث سيواجه كل من: برشلونة، بايرن ميونخ، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي، بافوس، كاراباخ.

مباراة تشيلسي القادمة
دوري أبطال أوروبا تشيلسي إنزو ماريسكا

أخبار تهمك

