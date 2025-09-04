أعلنت الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026، القوائم التي يحق لها المشاركة في المسابقة الأعرق أوروبيًا.

ويُعتبر من أبرز المستبعدين اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا، والذي خرج من قائمة ليفربول، حيث قرر آرني سلوت قيد اللاعب الشاب ريو نجوموها.

خروج اللاعب الإيطالي كييزا يُعد مفاجأة من جانب المدرب آرني سلوت، خاصة أن اللاعب بدأ الدخول في حسابات المدرب الهولندي خلال هذا الموسم.

وبدأ كييزا في المشاركة مع سلوت منذ لقاء بورنموث، والذي استطاع أن يسجل من خلاله هدفًا في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة 4-2، ضمن الأسبوع الأول.

وكان اسم اللاعب كييزا مرشحًا للرحيل في الصيف والعودة إلى الدوري الإيطالي، إلا أن سلوت تمسك ببقاء اللاعب في الموسم الجاري.

وبخلاف ليفربول، قام نادي توتنهام باستبعاد أكثر من لاعب من قائمة الفريق، إما بسبب الإصابة أو لأسباب فنية من المدرب توماس فرانك.

ويُعد من أبرز المستبعدين جيمس ماديسون بسبب الإصابة، وماتياس تيل لظروف فنية.

لكن، ورغم الاستبعادات التي حدثت، بإمكان هؤلاء اللاعبين القيد بشرط تأهل فرقهم إلى دور الـ16 من المسابقة.

