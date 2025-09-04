المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مفاجأة ليفربول وإعصار توتنهام.. أبرز الغائبين عن دوري أبطال أوروبا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

10:48 ص 04/09/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

أعلنت الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026، القوائم التي يحق لها المشاركة في المسابقة الأعرق أوروبيًا.

ويُعتبر من أبرز المستبعدين اللاعب الإيطالي فيديريكو كييزا، والذي خرج من قائمة ليفربول، حيث قرر آرني سلوت قيد اللاعب الشاب ريو نجوموها.

خروج اللاعب الإيطالي كييزا يُعد مفاجأة من جانب المدرب آرني سلوت، خاصة أن اللاعب بدأ الدخول في حسابات المدرب الهولندي خلال هذا الموسم.

وبدأ كييزا في المشاركة مع سلوت منذ لقاء بورنموث، والذي استطاع أن يسجل من خلاله هدفًا في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة 4-2، ضمن الأسبوع الأول.

وكان اسم اللاعب كييزا مرشحًا للرحيل في الصيف والعودة إلى الدوري الإيطالي، إلا أن سلوت تمسك ببقاء اللاعب في الموسم الجاري.

وبخلاف ليفربول، قام نادي توتنهام باستبعاد أكثر من لاعب من قائمة الفريق، إما بسبب الإصابة أو لأسباب فنية من المدرب توماس فرانك.

ويُعد من أبرز المستبعدين جيمس ماديسون بسبب الإصابة، وماتياس تيل لظروف فنية.

لكن، ورغم الاستبعادات التي حدثت، بإمكان هؤلاء اللاعبين القيد بشرط تأهل فرقهم إلى دور الـ16 من المسابقة.

لمعرفة أبرز الغائبين عن دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع.

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg