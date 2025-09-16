يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا، بمشاركته في نسخة الموسم الحالي (2025-2026).

ويسعى مانشستر سيتي للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة التي يعاني منها منذ الموسم الماضي، ويأمل في التتويج بلقبه الثاني في البطولة الأوروبية.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها مانشستر سيتي في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات مانشستر سيتي في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مانشستر سيتي × نابولي الإيطالي - 18 سبتمبر 2025 - 10 مساء

موناكو الفرنسي × مانشستر سيتي - 1 أكتوبر 2025 - 10 مساء

فياريال الإسباني × مانشستر سيتي - 21 أكتوبر 2025 - 10 مساء

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند الألماني - 5 نوفمبر 2025 - 10 مساء

مانشستر سيتي × باير ليفركوزن الألماني - 25 نوفمبر 2025 - 10 مساء

ريال مدريد الإسباني × مانشستر سيتي - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

بودو/جليمت النرويجي × مانشستر سيتي - 20 يناير 2026 - 7:45 مساء

مانشستر سيتي × جالاتا سراي التركي - 28 يناير 2026 - 10 مساء

