يستعد برشلونة الإسباني لخوض رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا، بمشاركته في نسخة الموسم الحالي (2025-2026).

برشلونة يسعى للتتويج بلقبه السادس في دوري الأبطال، والأول له منذ موسم 2014-2015.

وتجدر الإشارة إلى أنه بداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها برشلونة في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات برشلونة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي × برشلونة - 18 سبتمبر 2025 - 10 مساء

برشلونة × باريس سان جيرمان الفرنسي - 1 أكتوبر 2025 - 10 مساء

برشلونة × أولمبياكوس اليوناني - 21 أكتوبر 2025 - 7:45 مساء

كلوب بروج البلجيكي × برشلونة - 5 نوفمبر 2025 - 10 مساء

تشيلسي الإنجليزي × برشلونة - 25 نوفمبر 2025 - 10 مساء

برشلونة × آينتراخت فرانكفورت الألماني - 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

سلافيا براج التشيكي × برشلونة - 21 يناير 2026 - 10 مساء

برشلونة × كوبنهاجن الدنماركي - 28 يناير 2026 - 10 مساء

