المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريال مدريد ومارسيليا يحطمان رقمًا قياسيًا في دوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:52 م 17/09/2025
ريال مدريد

مدريد

ذكرت صحيفة ليكيب أن مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في نسب المشاهدة على القناة الفرنسية.

المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء جذبت نحو 2.3 مليون مشاهد للبث المباشر، لتصبح المباراة الأكثر متابعة في تاريخ القناة خلال مرحلة المجموعات من البطولة القارية.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1، مساء الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم مارسيليا عبر الأمريكي تيموثي وياه في الدقيقة 22، لكن مبابي رد بهدفين من ركلتي جزاء (28 و81)، ليكمل بها هدفه الـ50 مع النادي الملكي منذ انضمامه صيف العام الماضي من باريس سان جيرمان.

ريال مدريد الدوري الإسباني مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg