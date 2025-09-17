ذكرت صحيفة ليكيب أن مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في نسب المشاهدة على القناة الفرنسية.

المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء جذبت نحو 2.3 مليون مشاهد للبث المباشر، لتصبح المباراة الأكثر متابعة في تاريخ القناة خلال مرحلة المجموعات من البطولة القارية.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1، مساء الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم مارسيليا عبر الأمريكي تيموثي وياه في الدقيقة 22، لكن مبابي رد بهدفين من ركلتي جزاء (28 و81)، ليكمل بها هدفه الـ50 مع النادي الملكي منذ انضمامه صيف العام الماضي من باريس سان جيرمان.