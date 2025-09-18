المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
21:00
الأخدود

الأخدود

فان دايك محذرًا ليفربول: علينا تجنب المواقف الصعبة في الدقائق القاتلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:23 م 18/09/2025
فان دايك ومحمد صلاح

فان دايك وصلاح - ليفربول

اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك بأن فريق ليفربول بحاجة لتجنب المواقف الصعبة وذلك على هامش الفوز الصعب على أتلتيكو مدريد.

وسجل فان دايك هدفا في الدقيقة 90+2 لينتصر ليفربول على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

وتعد هذه المباراة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها ليفربول الفوز في الدقيقة 83 أو ما بعدها، لكن اللاعب الهولندي يرى أن فريقه يمكنه تسهيل الأمور.

وقال فان دايك: "لا نريد أن نتعرض لموقف يجبرنا على الملاحقة، لا يجب أن نستقبل أهدافا في الدقائق الأخيرة، والانتظار حتى نعود للفوز، أعتقد أننا كان لدينا فرصة قتل مباراة أتلتيكو وتقديم أداء أفضل".

وأضاف: "أرى أننا ما زلنا نتقدم ونتعلم ونتطور وأنا واثق في قدرتنا على تحقيق ذلك، نريد أن تكون الأمور أكثر سهولة من ذلك".

سجل وصنع.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد؟

 

 

ليفربول محمد صلاح ليفربول أتلتيكو مدريد فان دايك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

