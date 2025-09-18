اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك بأن فريق ليفربول بحاجة لتجنب المواقف الصعبة وذلك على هامش الفوز الصعب على أتلتيكو مدريد.

وسجل فان دايك هدفا في الدقيقة 90+2 لينتصر ليفربول على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

وتعد هذه المباراة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها ليفربول الفوز في الدقيقة 83 أو ما بعدها، لكن اللاعب الهولندي يرى أن فريقه يمكنه تسهيل الأمور.

وقال فان دايك: "لا نريد أن نتعرض لموقف يجبرنا على الملاحقة، لا يجب أن نستقبل أهدافا في الدقائق الأخيرة، والانتظار حتى نعود للفوز، أعتقد أننا كان لدينا فرصة قتل مباراة أتلتيكو وتقديم أداء أفضل".

وأضاف: "أرى أننا ما زلنا نتقدم ونتعلم ونتطور وأنا واثق في قدرتنا على تحقيق ذلك، نريد أن تكون الأمور أكثر سهولة من ذلك".

سجل وصنع.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد؟