من مباراة بين ليفربول وجالاتا سراي في 2006

يبحث نادي ليفربول عن الفوز الأول على أرض جالاتا سراي التركي، عندما يلتقيان مساء غدٍ الثلاثاء في إطار دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في ملعب رامس بارك.

ليفربول ضد جالاتا سراي

المباراة التي تقام ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا ستشهد الظهور الأول لمحمد صلاح ضد فريق تركي، خلال مسيرته الطويلة مع كرة القدم.

أما ليفربول، سبق له أن التقى جالاتا سراي في 4 مباريات سابقة، جميعها في منافسات دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي..

- دور المجموعات في 2001-2002: (0-0) على ملعب ليفربول

- دور المجموعات في 2001-2002: (1-1) على ملعب جالاتا سراي

- دور المجموعات في 2006-2007: (3-2) لصالح ليفربول في أنفيلد

- دور المجموعات في 2006-2007: (3-2) لصالح جالاتا سراي في ملعب أتاتورك الأولمبي

جدير بالذكر أن ليفربول افتتح منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالفوز (3-2) على أتلتيكو مدريد في أنفيلد، بينما عاد جالاتا سراي من ملعب آينتراخت فرانكفورت بخسارة ثقيلة، بخمسة أهداف لواحد.