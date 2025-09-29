المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

1 2
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 0
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مورينيو: لم أعد أزرق.. ومن المستحيل أن ينضم نيتو إلى بنفيكا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:58 م 29/09/2025
مورينيو

جوزيه مورينيو - مدرب بنفيكا

أكد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي بنفيكا، أن فريقه يستهدف الفوز على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بنفيكا في الظهور القاري الأول مع مورينيو، ضيفًا على تشيلسي، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر مورينيو

يعود مورينيو لمواجهة تشيلسي، الفريق الإنجليزي الذي تولى قيادته في ولايتين، الأولى بين 2004 و2007، والثانية امتدت من 2013 حتى 2015.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بحسب ما نشرت صحيفة ريكورد البرتغالية: "أعتقد أن الفريقين يريدان الفوز.. من الواضح أن تشيلسي سيلعب على ذلك خاصة في ستامفورد بريدج، وبالنسبة لي لا يوجد ملعب أو خصم سيجعلني أفكر بطريقة مختلفة، هدفي دائمًا هو الفوز".

وأضاف: "تشيلسي منزلي، لكنني لعبت هنا مع توتنهام ومانشستر يونايتد وإنتر.. خلال الدقائق الـ90 لا أفكر أين كنت أو ضد من كنت ألعب، وكما يقولون (لست أزرق بعد الآن، أنا أحمر وأريد الفوز)".

وأكمل: "بالطبع كنت سأحب أن يكون بيدرو نيتو لاعبًا في بنفيكا.. إنه واحد من أفضل الأجنحة في العالم، ولا أملك الكثير من هذا النوع، لكن اقتصاديًا من المستحيل أن نستطيع ضمه".

وواصل مورينيو تصريحاته: "الفرق البرتغالية لا تحقق الكثير من النتائج الجيدة ضد الفريق الإنجليزية، لأن الإنجليز أقوياء، علينا أن نكون واقعيين".

قبل أن يختتم: "سأحاول الفوز، لكن التعادل يكون رائعًا بشكل عام إذا كان الخصم أفضل بكثير.. وإذا سيطر تشيلسي ومنعنا من اللعب، سأكون سعيدًا جدًا بالتعادل".

يشار إلى أن بنفيكا خسر مباراته الأولى في الدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (3-2) أمام كاراباج الأذربيجاني، ما دفع إلى إقالة برونو لاج من منصبه، مع تعيين مورينيو بدلًا منه.

مباراة بنفيكا القادمة
دوري أبطال أوروبا تشيلسي بنفيكا جوزيه مورينيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg