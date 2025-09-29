أكد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي بنفيكا، أن فريقه يستهدف الفوز على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بنفيكا في الظهور القاري الأول مع مورينيو، ضيفًا على تشيلسي، مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر مورينيو

يعود مورينيو لمواجهة تشيلسي، الفريق الإنجليزي الذي تولى قيادته في ولايتين، الأولى بين 2004 و2007، والثانية امتدت من 2013 حتى 2015.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بحسب ما نشرت صحيفة ريكورد البرتغالية: "أعتقد أن الفريقين يريدان الفوز.. من الواضح أن تشيلسي سيلعب على ذلك خاصة في ستامفورد بريدج، وبالنسبة لي لا يوجد ملعب أو خصم سيجعلني أفكر بطريقة مختلفة، هدفي دائمًا هو الفوز".

وأضاف: "تشيلسي منزلي، لكنني لعبت هنا مع توتنهام ومانشستر يونايتد وإنتر.. خلال الدقائق الـ90 لا أفكر أين كنت أو ضد من كنت ألعب، وكما يقولون (لست أزرق بعد الآن، أنا أحمر وأريد الفوز)".

وأكمل: "بالطبع كنت سأحب أن يكون بيدرو نيتو لاعبًا في بنفيكا.. إنه واحد من أفضل الأجنحة في العالم، ولا أملك الكثير من هذا النوع، لكن اقتصاديًا من المستحيل أن نستطيع ضمه".

وواصل مورينيو تصريحاته: "الفرق البرتغالية لا تحقق الكثير من النتائج الجيدة ضد الفريق الإنجليزية، لأن الإنجليز أقوياء، علينا أن نكون واقعيين".

قبل أن يختتم: "سأحاول الفوز، لكن التعادل يكون رائعًا بشكل عام إذا كان الخصم أفضل بكثير.. وإذا سيطر تشيلسي ومنعنا من اللعب، سأكون سعيدًا جدًا بالتعادل".