حقق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على حساب فريق رويال سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة (4-0).

وافتتح الألماني نيك فولتمايد مهاجم النادي الإنجليزي الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 17 من عمر المباراة، قبل أن يسجل أنتوني جوردون الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و64 من زمن اللقاء عن طريق ركلتي جزاء، واختتم هارفي بارنز أهداف "الماجبايز" في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ويعتبر هذا هو الفوز الأول لنيوكاسل في البطولة الأوروبية، بعد خسارته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني (2-1).

وحصد نيوكاسل أول 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا، ليحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة، بينما احتل رويال سانت جيلواز المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة أقيمت في الوقت ذاته، تواصلت مفاجآت فريق كاراباج الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فريق كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة (2-0).

وسجل عبد الله الزبير هدف كاراباج الأول في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وأحرز إيمانويل أدي الهدف الثاني في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا هو الانتصار الثاني على التوالي للفريق الأذربيجاني في البطولة الأوروبية بعدما انتصر في الجولة الأولى على بنفيكا البرتغالي (3-2).

ورفع نادي كاراباج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما توقف رصيد كوبنهاجن عند نقطة في المركز السادس والعشرين.